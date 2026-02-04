La crisis ferroviaria en Asturias aumenta: cancelaciones y retrasos desde primera hora de la mañana
"Llevamos días así", se lamentan en el sector
Adif y Renfe sitúan el motivo de las demoras al aumento en las limitaciones de velocidad
La crisis en las cercanías de Asturias, con numerosos retrasos y cancelaciones, no cesa. Las incidencias, provocadas en su mayoría por las limitaciones temporales de velocidad en la red, se han ido multiplicando desde el accidente de Adamuz (Córdoba) al aumentar estas restricciones.
El servicio ferroviario en la región comenzó este martes con importantes demoras desde primera hora de la mañana en las líneas de ancho convencional, es decir, aquellas que comparten vía con la alta velocidad y que concentran el mayor volumen de viajeros: la C1, C2 y C3. Se trata, además, de las líneas que conectan los principales núcleos de población de Asturias. "Llevamos días así", se lamenta un ferroviario.
La C1, que enlaza Oviedo y Gijón, es una de las más afectadas. Cada día es utilizada por cientos de personas para desplazarse a su puesto de trabajo, lo que agrava el impacto de las incidencias. "Es una vergüenza, perdí una hora", aseguraba ayer una usuaria afectada.
"El cercanías directo Gijón-Oviedo de las 08:22 llega con 20 minutos de retraso. Es el séptimo tren del día y ya va con este retraso. Un retraso así implica simplemente que el sistema no funciona", indicaba esta mañana otro viajero desde la estación de Gijón.
Los retrasos se registraron desde las seis de la mañana, coincidiendo con los primeros trenes del día y la hora punta. Según la información facilitada, no se produjeron cancelaciones en estas líneas de ancho convencional.
Problemas también en el ancho métrico
Las supresiones de servicios, sin embargo, sí afectaron al resto de la red, concretamente a las líneas de ancho métrico (la antigua Feve), que vertebran los núcleos rurales.
La línea C6 (Infiesto-Oviedo) acumuló retrasos y llegó a registrar hasta cuatro trenes suprimidos durante la mañana, en este caso por una avería en la infraestructura, según la información trasladada.
Tampoco se libraron de problemas, por los mismos motivos, las líneas C5 (Gijón-Laviana) y C7 (San Esteban-Oviedo).
