La forma de conseguir en Asturias 150 euros de "regalo" por hijo por la compra de libros de texto y material escolar
Cada familia gasta de media 2.390 euros, según la OCU
Hasta 150 euros por hijo puede conseguir de "regalo" una familia asturiana por la compra de libros de texto y material escolar. Se trata de una cuantía similar o superior a la de otras comunidades. Por ejemplo, Galicia acaba de publicar las condiciones de sus deducciones fiscales, que son de 105 euros. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las familias españolas gastarán este año una media de 2.390 euros por hijo.
En Asturias, las familias tienen dos deducciones específicas a través de la llamada por el Gobierno regional "vía fiscal asturiana". Por un lado, para material escolar y, por otro, para gastos de las escuelas infantiles de 0 a 3 años.
Los detalles
Los padres pueden lograr una rebaja de hasta el cien por cien en la compra de libros y material para Primaria y Secundaria. Esta deducción resultará también aplicable en los supuestos de tutela y acogimiento. El importe de la rebaja se calcula en función de la cantidad resultante de la suma de la base imponible general y de la base imponible del ahorro. Es decir, si en declaraciones individuales la cantidad resultante es menos de 6.500, la rebaja sería de 50 euros por cada hijo; entre 6.500,01 y 10.000 euros, 37,50 euros; y entre 10.000,01 y 26.000 euros, 25 euros.
En cambio, para las declaraciones conjuntas los baremos cambian: hasta 12.000 euros sumando la base general y la del ahora, la deducción es de 100 euros; entre 12.000,01 y 20.000 euros, 75,00 euros; y entre 20.000,01 y 37.000, de 50,00 euros.
Los contribuyentes que formen parte de una familia que, a fecha de devengo del impuesto, ostente el título de familia numerosa, tendrán un límite máximo de deducción de 150 euros por hijo para declaraciones conjuntas y de 75 cuando se opte por hacerla individual.
La deducción deberá reducirse si se reciben becas o ayudas percibidas procedentes del Principado o de cualquier otra Administración que cubra la totalidad o parte de los gastos por adquisición de los libros de texto y material escolar, según indican en la web de la Agencia Tributaria. Añaden, además, que "la acreditación documental de la adquisición de los libros de texto y del material escolar podrá realizarse mediante factura o cualquier otro medio del tráfico jurídico o económico admitido en Derecho".
