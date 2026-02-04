La forma de conseguir en Asturias 150 euros de "regalo" por hijo por la compra de libros de texto y material escolar

Hasta 150 euros por hijo puede conseguir de "regalo" una familia asturiana por la compra de libros de texto y material escolar. Se trata de una cuantía similar o superior a la de otras comunidades. Por ejemplo, Galicia acaba de publicar las condiciones de sus deducciones fiscales, que son de 105 euros. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las familias españolas gastarán este año una media de 2.390 euros por hijo.

En Asturias, las familias tienen dos deducciones específicas a través de la llamada por el Gobierno regional "vía fiscal asturiana". Por un lado, para material escolar y, por otro, para gastos de las escuelas infantiles de 0 a 3 años.

Los detalles

Los padres pueden lograr una rebaja de hasta el cien por cien en la compra de libros y material para Primaria y Secundaria. Esta deducción resultará también aplicable en los supuestos de tutela y acogimiento. El importe de la rebaja se calcula en función de la cantidad resultante de la suma de la base imponible general y de la base imponible del ahorro. Es decir, si en declaraciones individuales la cantidad resultante es menos de 6.500, la rebaja sería de 50 euros por cada hijo; entre 6.500,01 y 10.000 euros, 37,50 euros; y entre 10.000,01 y 26.000 euros, 25 euros.

En cambio, para las declaraciones conjuntas los baremos cambian: hasta 12.000 euros sumando la base general y la del ahora, la deducción es de 100 euros; entre 12.000,01 y 20.000 euros, 75,00 euros; y entre 20.000,01 y 37.000, de 50,00 euros.

Los contribuyentes que formen parte de una familia que, a fecha de devengo del impuesto, ostente el título de familia numerosa, tendrán un límite máximo de deducción de 150 euros por hijo para declaraciones conjuntas y de 75 cuando se opte por hacerla individual.

La deducción deberá reducirse si se reciben becas o ayudas percibidas procedentes del Principado o de cualquier otra Administración que cubra la totalidad o parte de los gastos por adquisición de los libros de texto y material escolar, según indican en la web de la Agencia Tributaria. Añaden, además, que "la acreditación documental de la adquisición de los libros de texto y del material escolar podrá realizarse mediante factura o cualquier otro medio del tráfico jurídico o económico admitido en Derecho".