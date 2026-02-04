Indemnizan a un paciente que se cayó al romperse la silla en la que estaba sentado en un centro de salud del SESPA

El Consejo Consultivo del Principado de Asturias acaba de reconocer el derecho a ser indemnizado económicamente a un hombre que se cayó de una silla en la que estaba sentado en un centro de salud dependiente del Sespa. Los responsables de esta institución pública reconocen que la Consejería de Salud es la responsable de las lesiones al tener entre sus obligaciones la de mantener de forma adecuada las instalaciones públicas. La resolución del Consejo Consultivo no es vinculante pero es un primer paso para que el caso pase a los tribunales y los jueces fallen a favor del demandante, que acaba de conseguir una compensación de 3.528 euros.

El caso que ahora da sus primeros pasos administrativos (y que previsiblemente llegará a los tribunales) tuvo lugar el 27 de noviembre de 2024 a eso de la una y media de la tarde. Fue entonces cuando el hombre se cayó al suelo al romperse la silla en la que estaba sentado en la sala de spera de un centro de salud. El accidente le provocó un latigazo cervical que, tal y como se recoge en el fallo, "precisó tratamiento médico y fisioterapia durante varios meses". El hombre pedía en ese momento más de 7.000 euros de indemnización.

El Consejo Consultivo admite ahora, por unanimidad de sus miembros, que existe en este caso una responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria por "el deficiente mantenimiento del mobiliario del centro de salud". En el dictamen también se descarta que exista "culpa o negligencia" por parte del paciente y se asegura que hay un claro nexo causal entre el estado del mobiliario y las lesiones sufridas. El hecho de que el paciente a día de hoy no tenga secuelas hace, no obstante, que el Consejo Consultivo rebaje su petición de indemnización. No en vano en el expendiente se recoge que el hombre no tuvo que estar de baja laboral ni sufrió limitaciones importantes en su vida cotidiana.