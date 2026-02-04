Multado con 200 euros por tener la baliza V-16, pero llevar el chaleco reflectante en el maletero: la Guardia Civil vigila a los coches asturianos

Todos los conductores españoles están obligados, desde el pasado 1 de enero, a llevar la nueva baliza de emergencia V-16 y ponerla y activarla en la parte más alta del vehículo en caso de avería o accidente, en sustitución de los clásicos triángulos. En caso contrario, la multa podría ser de 80 euros.

Sin embargo, un mes después, las dudas sobre qué hacer en caso de avería siguen siendo frecuentes. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), lo primero que habría que hacer es activar las luces de emergencia y hacer una detención segura. Al detectar un problema, explica, lo ideal es dirigirse al arcén derecho o a una zona apartada. Una vez detenido, hay que activar las luces de emergencia (warning). Si es de noche o hay poca visibilidad, también se deben mantener encendidas las luces de posición.

Un elemento clave, además de la baliza V-16, es el chaleco reflectante. Todos los conductores están obligados a llevarlo en el coche y no en lugar cualquiera, sino dentro del habitáculo. Es decir, en la guantera, en los bolsillos de las puertas, bajo los asientos... Pero nunca en el maletero. Es más, esto puede llegar a ser sancionable con 200 euros. El chaleco hay que ponérselos siempre antes de bajar del vehículo en vías interurbanas. Bajar sin él se considera una infracción grave de 200 euros y, en algunos casos, puede conllevar la pérdida de 4 puntos en el carné de conducir.

El BOE ya publica la nueva baliza V-27 para los coches, que complementa a la V-16: llega la nueva seña y así afecta a los conductores asturianos / LNE

Y, por último, está la baliza V-16, que en realidad es el dispositivo más importante. ¿Cómo hay que ponerla? Sin salir del coche, se debe sacar el brazo por la ventanilla y colocar la baliza en el techo, preferiblemente en la parte más alta. Esta acción permite señalizar la emergencia en pocos segundos sin asumir riesgos innecesarios, según la DGT.

¿Hay que salir del coche?

Y después de tener claro todo lo anterior, la siguiente pregunta es: ¿Me quedo en el coche o debo salir? Según la Dirección General de Tráfico, solo se debe salir si hay una zona segura fuera de la calzada (como un arcén amplio, detrás de un guardarraíl o zona apartada). Y siempre por el lado contrario al tráfico. Si no hay un lugar seguro, la recomendación es quedarse dentro del vehículo con el cinturón puesto.

No obstante, una de las multas más frecuentes en Asturias (y en España) es llevar la ITV caducada. Según la responsable de la Inspección Técnica de Vehículos del Principado, Marta Torre, casi uno de cada cinco vehículos que circulan por Asturias lo hace sin la inspección técnica obligatoria en vigor. Con un parque estimado de 720.000 vehículos, alrededor de 140.000 tienen la ITV caducada, una bolsa que sitúa el problema muy por encima de la media nacional y que trasciende el dato administrativo para convertirse en un problema de seguridad vial.