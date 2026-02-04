Multado con 30.000 euros por abandonar el vehículo tras una avería, pese a poner la baliza V-16: la Guardia Civil controla las carreteras asturianas

Abandonar un vehículo en la carretera, tras sufrir un accidente o una avería, puede salir muy caro. Tan caro como una multa de 30.000 euros si dejarlo en la vía se considera residuo peligroso. En cualquier caso, la Dirección General de Tráfico (DGT) lo considera una infracción grave, que habitualmente conlleva multas de entre 751 y 1.500 euros. A esto se suman los gastos de grúa y depósito municipal, por lo que la cuantía puede ser aún mucho mayor.

Parecen hechos puntuales, pero no lo son. En España, se abandonan aproximadamente todos los años 50.000 vehículos en vías públicas, una cifra alta que genera problemas medioambientales y de seguridad vial. Además, se estima que existen cerca de 20.000 coches "okupas" inmovilizados en recintos privados, talleres o aparcamientos.

Qué hacer en caso de avería

Todos los conductores españoles están obligados, desde el pasado 1 de enero, a llevar la nueva baliza de emergencia V-16 y ponerla y activarla en la parte más alta del vehículo en caso de avería o accidente, en sustitución de los clásicos triángulos. En caso contrario, la multa podría ser de 80 euros.

Sin embargo, un mes después, las dudas sobre qué hacer en caso de avería siguen siendo frecuentes. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), lo primero que habría que hacer es activar las luces de emergencia y hacer una detención segura. Al detectar un problema, explica, lo ideal es dirigirse al arcén derecho o a una zona apartada. Una vez detenido, hay que activar las luces de emergencia (warning). Si es de noche o hay poca visibilidad, también se deben mantener encendidas las luces de posición.

Ojo con el chaleco reflectante

Un elemento clave, además de la baliza V-16, es el chaleco reflectante. Todos los conductores están obligados a llevarlo en el coche y no en lugar cualquiera, sino dentro del habitáculo. Es decir, en la guantera, en los bolsillos de las puertas, bajo los asientos... Pero nunca en el maletero. Es más, esto puede llegar a ser sancionable con 200 euros. El chaleco hay que ponérselos siempre antes de bajar del vehículo en vías interurbanas. Bajar sin él se considera una infracción grave de 200 euros y, en algunos casos, puede conllevar la pérdida de 4 puntos en el carné de conducir.

Y, por último, está la baliza V-16, que en realidad es el dispositivo más importante. ¿Cómo hay que ponerla? Sin salir del coche, se debe sacar el brazo por la ventanilla y colocar la baliza en el techo, preferiblemente en la parte más alta. Esta acción permite señalizar la emergencia en pocos segundos sin asumir riesgos innecesarios, según la DGT.