Nueva Línea, la orquesta canaria que arrasa en toda España (y en Tik Tok), llega al Norte: esta es la localidad en la que actuará este mes

Orquestas como "Tekila" o "Grupo Beatriz", dedicadas a versionar temas clásicos que bailamos en las fiestas de prao en Asturias, comienzan una nueva era. El grupo canario Nueva Línea abre un nuevo panorama donde la música de verbena es la protagonista. "Un beso" y "Una noche de copas" se convierten en las canciones más virales del momento, superando ya los 22 millones de reproducciones y siguen creciendo a un ritmo imparable.

Desde Tenerife, Nueva Línea acumula cientos de miles de seguidores en sus redes sociales, revolucionando el panorama musical pasando de actuar en verbenas a estar en las listas de éxitos virales de Spotify España.

"Estamos súper orgullosas de llevar la verbena canaria por todo el mundo y que a la gente le encante tanto", aseguran desde el grupo. Sofía, Alba, Alicia y Mayte, las voces del auténtico fenómeno viral, representan la dificultad que enfrentan muchas jóvenes artistas para comenzar una carrera musical. Las cuatro viven con ilusión y naturalidad el reconocimiento inesperado en redes sociales como Instagram o TikTok. Aportan frescura y personalidad al sonido de las fiestas populares con canciones bailables y coreografías sencillas.

Este formato de fiesta ha ido perdiendo su influencia en el sur de España con el paso de los años. Sin embargo, en el norte nunca ha llegado a perder su importancia. Asturias es un ejemplo de una gran cultura orquestal. La combinación de una fuerte tradición de la música y un espectáculo moderno se convierte en un pilar fundamental del verano. Estas verbenas atraen a un público de todas las edades siendo más allá de la música, eventos de alto valor cultural. La expectación por estas actuaciones de orquesta siguen hoy en día convirtiendo las noches asturianas en momentos realmente "mágicos" con una participación local significativa.

El salto al Norte

Esta nueva orquesta promete revivir esta tradición en todo el país. Entre sus próximas actuaciones se encuentra su salto al norte de España. Nueva Línea actuará en Galicia este mismo mes. El día 14 estará en la sala Queen, en Mos, en Pontevedra.

Además de consolidar su posición en el panorama español, el grupo afirma haber recibido un gran interés internacional de cara a futuras actuaciones. Gracias a las plataformas digitales, su propuesta musical continua ganando seguidores de Latinoamérica y Europa. Este repentino éxito sugiere el comienzo de una carrera mucho más amplia.

Derechos musicales

La orquesta confirma que un proyecto tradicional puede llegar a reinventarse en la era digital. Este salto al mundo de las redes sociales ha venido acompañado de debates sobre los derechos musicales. Esta cuestión de originalidad musical comienza con la declaración del músico Tonny Tun Tun con respecto a la canción "Noche de copas" (2011) ante la falta de permiso del uso de su propio arreglo musical.

El puertorriqueño afirma que la versión de la canción utilizada no es la de María Conchita Alonso, sino que contiene sus cambios personales. La polémica pone sobre la mesa el interés de una gestión correcta de los derechos en un contexto de viralidad. El éxito rápido también ha generado tensiones internas en el grupo. Las antiguas integrantes anunciaron la creación de una agrupación en paralelo tras el salto a la fama de estas nuevas cuatro integrantes, que tan solo cumplen un año juntas.

En "La Revuelta"

El fenómeno canario demuestra que la siguiente tendencia global puede estar ensayando ahora mismo en cualquier recinto de pueblo. La agrupación ya solo en lo que llevamos de año ha visitado el popular programa de Televisión Española "La Revuelta", presentado por David Broncano. Además, participaron en los Army Awards 2026, el controversial evento organizado por Ceciarmy y presentado por Santiago Segura. La visibilidad del grupo ha sido reforzada por parte de otros artistas de las islas como Quevedo o de famosos creadores de contenido como Pablo Vera o Manu Rivas.

Fuera de Canarias

Nueva Línea ha llevado su estilo de verbena fuera de Canarias, conectando no solo con el público tradicional, sino con generaciones más jóvenes que han abrazado su ritmo festivo e improvisado. Comienzan 2026 con un impulso imparable, transformando su música de verbena en tendencia global y consolidándose como uno de los proyectos musicales más comentados del momento.