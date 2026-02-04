Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ponen una denuncia por "el cobro abusivo en el peaje del Huerna": reclaman 60 millones de euros

La Unión de Consumidores de Asturias reclama una multa para Aucalsa, concesionaria del Huerna

Peaje huerna

Peaje huerna

Xuan Fernández

Xuan Fernández

La Unión de Consumidores de Asturias (UCE-Asturias) pondrá una denuncia administrativa ante la Dirección General de Consumo del Principado contra Aucalsa, concesionaria del peaje del Huerna, «por un presunto cobro abusivo masivo del peaje pese a los colapsos, cortes y retenciones que sufre la vía desde hace meses».

Este colectivo ya había anunciado hace meses su intención de presentar una denuncia por el peaje, cuya ampliación es considerada irregular por la Comisión Europea, que mantiene abierto un expediente de infracción. A este expediente se suma la cantidad de obras realizadas durante el verano, a raíz del argayo todavía existente y de los trabajos en los túneles. Pese a esas obras, el peaje se ha seguido cobrando íntegro y ahora alcanza el mayor precio de su historia: 16,20 euros.

UCE-Asturias insiste en que el perjuicio afecta a millones de conductores y reclama una sanción ejemplar, que podría alcanzar los 60 millones de euros, al tratarse de una infracción grave con un enorme impacto económico y social.

El colectivo exige, además, la devolución automática de oficio del importe cobrado durante los periodos de servicio degradado, la reducción inmediata del peaje mientras persistan las condiciones actuales y el fin de un beneficio «injustificado» a costa de los usuarios. «Estamos ante uno de los mayores abusos de peaje conocidos en España: se cobra como autopista plena lo que funciona como una vía colapsada», denuncia Dacio Alonso, presidente de la entidad. Esta denuncia se une a la ya presentada por Daniel Ripa, exdiputado de Podemos, en este caso ante la Fiscalía, y a la revisión de oficio que solicitó el Principado ante el Estado.

