Preguntas y respuestas sobre el caos en las Cercanías en Asturias: el "cuello de botella" que afecta a las líneas principales y lo que dicen los usuarios

Las cercanías de Asturias están atravesando una severa crisis en varios servicios que está provocando numerosos retrasos y cancelaciones de trenes en distintas frecuencias. La mayoría de los retrasos, según Adif, gestor de las infraestructuras, están directamente relacionados con la multiplicación de limitaciones temporales de velocidad (LTV) desde el accidente de Adamuz (Córdoba).

Esas incidencias, que se activan por avisos de maquinistas, que reportan problemas en la red, están aumentando. “Ahora Adif corta por lo sano y al menor aviso reducen la velocidad”, explica un ferroviario. Como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, hay 67 LTV activas en las líneas de Asturias. Pero el problema es mucho más amplio. A continuación, las claves de toda esta crisis ferroviaria.

¿Cuáles son los servicios más afectados?

La crisis se está cebando con los trenes de cercanía de ancho convencional, que son aquellos que comparten vía con los de alta velocidad y comunican los principales puntos de población de Asturias. Son los servicios, por ejemplo, que comunican Oviedo, Gijón y Avilés. Hay tres líneas de cercanías de ancho convencional: C1 (Gijón-Puente de los Fierros); C2 (El Entrego-Oviedo) y C3 (San Juan de Nieva-Oviedo).

Los problemas de estos días, consistentes en retrasos y supresiones, abarcan esas tres líneas, pero tienen más impacto en la C1 y la C2, al comunicar las tres ciudades asturianas.

Hay un total de 17 trenes que ofrecen estos servicios, aunque en la práctica solo quince están operativos, al estar dos en el taller. No hay previsión oficial de que esa flota vaya a renovarse, a diferencia de los del ancho métrico (la antigua Feve).

Esta mañana hubo varios retrasos a primera hora de la mañana, especialmente en la C1. Esa línea es utilizada cada día por cientos de personas para desplazarse a su puesto de trabajo, muchas de ellas residentes en Gijón u Oviedo, que van a trabajar a la otra ciudad. Tarda una media hora. Los retrasos empezaron a las seis de la mañana y se acentuaron en las primeras horas del día.

¿Hay algún punto negro en la línea?

Uno de los principales problemas que está provocando retrasos es un atasco ferroviario que se origina entre las estaciones de Lugo de Llanera y Villabona, en los llamados túneles de Villabona, debido a una limitación de velocidad, que obliga a los trenes a ir a 30 km/h durante dos kilómetros. Se trata de un punto básico, donde tienen parada tanto la C1 (la que comunica Oviedo y Gijón) como la C2 (la de Avilés), en el que hay un cruce.

“Si un tren llega tarde, descoloca a todos, porque los otros también tienen que esperar, por lo que se multiplican los retrasos”, explica un maquinista. El problema con ese cruce se acentúa en hora punta y luego la línea se va recuperando, pero los convoyes empiezan ya el día con incidencias. Además, los ferroviarios también avisan de que las intensas lluvias de estos días complican la circulación, al facilitar pequeños desprendimientos que pueden originar incidencias.

¿Qué dicen los viajeros?

Los principales perjudicados de estas incidencias son los usuarios de la línea. "El cercanías directo Gijón-Oviedo de las 08:22 llega con 20 minutos de retraso. Es el séptimo tren del día y ya va con este retraso. Un retraso así implica simplemente que el sistema no funciona", indicaba esta mañana un viajero desde la estación de Gijón. “Es una vergüenza, perdí una hora”, clamaba ayer otra usuaria. La mayoría de los afectados son viajeros que, por estas demoras, llegaron tarde a sus puestos de trabajo.

¿Qué pasa con la antigua Feve?

El resto de líneas que no operan en ancho convencional son las de ancho métrico (la antigua Feve), que principalmente comunican núcleos rurales. En este caso, desde por la mañana hubo decenas de cancelaciones en varias líneas, sobre todo en la C6 (Oviedo-Infiesto). “El métrico está fatal, fatal”, explica una maquinista de Asturias.

El problema de esta mañana tuvo que ver con la avería en un enclavamiento de la estación de Oviedo. Un enclavamiento es un mecanismo presente en las estaciones que autoriza a un tren a cambiar de una vía a otra de forma segura. La avería de esta mañana provocó varios retrasos, aunque se solucionó a última hora de la mañana.

En esta red la problemática es compleja. Por un lado, hay trenes con muchos años de servicio y con problemas; por otro, incidencias habituales en la infraestructura. En ancho métrico sí se espera una nueva remesa de trenes que entrarán en servicio, “en principio”, según Renfe, en 2027.

Lo previsto era que a lo largo de 2026 llegasen las diez primeras unidades. Esos trenes están siendo fabricados en la fábrica de la empresa CAF en Beasain (Guipúzcoa).

El encargo de los trenes se realizó en 2021 e incluía diez unidades para Asturias, que posteriormente se amplió en otros siete convoyes, hasta alcanzar un total de 17. Además, existe la posibilidad de una nueva ampliación de otros 18 trenes, que dependerá de la evolución de la demanda.

¿Quién gestiona las cercanías?

La gestión de las cercanías de Asturias es estatal y recae en Renfe (gestiona el material rodante) y Adif (se ocupa de la infraestructura), empresas dependientes del Ministerio de Transportes, liderado ahora por el socialista Óscar Puente. Las cercanías son gratuitas en Asturias desde 2023 a causa del "Fevemocho" (el escándalo de los trenes mal construidos, que no cabían por los túneles).

En Asturias hay un plan de cercanías dotado con 1.800 millones de euros, aunque desde sectores ferroviarios se apunta hacia la baja ejecución de los proyectos. Es el mismo plan cuya ejecución reivindica el Gobierno regional de Adrián Barbón, que este mismo miércoles reconoció que no se está ejecutando al ritmo que les gustaría.