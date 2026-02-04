¿Por qué se están produciendo lluvias "extraordinariamente abundantes"? El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, explica el impacto de la borrasca "Leonardo"

Vecinos desalojados (unos 600) en Jaén, gran parte del tráfico ferroviario de toda Andalucía suspendido y seis ríos en nivel rojo y otros 18 en naranja por desbordamientos. Son las principales consecuencias de la borrasca "Leonardo", que ya pasará a la historia como una de las más feroces de este invierno en España. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, ha explicado este miércoles todos los detalles del temporal, que tiene en máxima alerta por precipitaciones a Andalucía, y a otras muchas en aviso naranja y amarillo.

Por qué se produce

"La borrasca Leonardo nos está dejando una situación de lluvias extraordinaria. Una masa de aire muy húmedo que atraviesa el Atlántico llega a nuestro país e impacta directamente en zonas del sur de la Península. Así, esperamos precipitaciones muy abundantes, especialmente en Andalucía con una situación que además se agravará por el hecho de que ya ha estado lloviendo con intensidad en las últimas semanas", señala Rubén del Campo.

Alto riesgo de inundaciones

"Los suelos están muy saturados, los cauces ya llevan mucha agua y con las nuevas lluvias que están cayendo y las que están por caer, es muy probable que se produzcan crecidas, inundaciones y deslizamientos de tierra. Y no solo necesariamente en las zonas donde tenemos avisos rojos, en las provincias de Cádiz y Málaga. En otras zonas del sur y este de Andalucía también va a llover mucho y los cauces pueden tener problemas para acoger estas lluvias", apunta. "Hay que seguir las indicaciones de Protección Civil, alejarse de los cauces y no viajar salvo que sea estrictamente necesario", remata.

En Asturias

El Principado no será de las regiones más perjudicadas por "Leonardo". Según el pronóstico de la AEMET, básicamente habrá lluvias y posibles rachas de viento fuertes en la Cordillera. "Cielo nuboso o cubierto. No se descarta alguna bruma dispersa, matinal y vespertina, en zonas elevadas de la Cordillera, por presencia de nubosidad baja. Lluvias débiles y chubascos dispersos, que podrán ser en forma de nieve a partir de los 900-1.000 metros durante la madrugada y de los 1.400-1.600 metros a partir del mediodía. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso generalizado". Las máximas llegarán a los 17 grados.

El pronóstico para mañana, jueves, es similar. Las precipitaciones serán débiles o moderadas y tenderán a remitir por la tarde, excepto en el extremo occidental donde serán más persistentes. Los termómetros subirán levemente, con máximas de 18 grados.