El regalo de Hacienda para todos los asturianos que vivan con personas mayores de 65 años: hasta 2.250 euros
Una ventaja fiscal que pocas personas conocen
Todos sabemos que Hacienda no regala casi nada, por eso cuando hay alguna oportunidad, hay que cogerla al vuelo. Y es que los asturianos que vivan con personas mayores de 65 años se pueden beneficiar de hasta 2.250 euros.
Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo compensar el esfuerzo económico que supone convivir con una persona de edad avanzada. Y eso se consigue a través de una deducción en la declaración de la renta. Eso sí, hay que cumplir una serie de requisitos.
En principio, esta deducción sería de 1.150 euros, pero si los convivientes son mayores de 75 años, puede alcanzar los 2.250 euros.
En cuanto a los requisitos, el contribuyente tiene que convivir con familiares directos como padres, abuelos o bisabuelos. Y esta convivencia tiene que ser de al menos la mitad del periodo impositivo.
Renta
Asimismo, la persona mayor con la que convivimos no puede haber obtenido una renta superior a los 8.000 euros mensuales y no puede haber presentado un IRPF superior a 1.800 euros.
