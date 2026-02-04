El silencioso drama de la violencia de hijos contra padres en Asturias: "amenazas, golpes en puertas... no solo agresiones" y solo aflora "la punta del iceberg" por "vergüenza"

El número de agresiones de hijos a padres continúa en aumento en Asturias, aunque los casos que llegan a denunciarse solo reflejan una pequeña parte del problema real. El Principado registró 96 casos por violencia filio-parental en 2024, frente a los 72 de 2023 y los 57 de 2022, según el último informe elaborado por la Fundación Amigó a partir de las memorias de la Fiscalía de las diferentes comunidades autónomas. Sin embargo, los expertos advierten de que estas cifras son solo “la punta del iceberg”.

"En realidad solo se denuncian los casos más graves, aproximadamente entre un 10% y un 15%", explica Pura Gil, responsable del programa de intervención psicosocial con familias del Centro Iniciativa, Solidaridad y Empleo (CISE) de Gijón. Esto significa que la mayoría de las situaciones de violencia en ámbito familiar permanecen ocultas. "Por debajo de esas denuncias hay muchísimos más casos que nunca llegan a la Fiscalía", señala.

Asturias no se encuentra entre las comunidades con mayor incidencia de este tipo de violencia. A la cabeza figuran Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana, mientras que el Principado se sitúa bastante por debajo. Según los datos que maneja el centro, entre 2020 y 2022 se registraron en el Principado una media de 65 casos anuales. Lo que confirma el repunte en los años posteriores. En el centro atienden una docena de ellos.

Los casos que tratan en el CISE suelen llegar derivados desde salud mental infantil, servicios sociales o centros educativos. El perfil más habitual, explica la especialista, rompe con muchos estereotipos. "Son adolescentes en apariencia normalizados. No hay nada externo que haga pensar que ese chico está ejerciendo violencia contra sus padres", afirma. Además, subraya que no todas las agresiones son físicas. "Muchas veces son verbales, amenazas, golpes contra puertas o paredes, rotura de objetos... No siempre terminan en una agresión directa", comenta Gil.

Fuera de estereotipos

Además, se trata de una violencia que no se explica necesariamente por trastornos mentales graves ni por el consumo de sustancias. "Esta violencia cumple la misma función que otras violencias intrafamiliares: conseguir una posición de control y mantener el poder", resume.

Desde el centro trabajan con un enfoque sistémico, analizando las dinámicas familiares que originan y sostienen el problema. "Hay que ver qué está pasando en esa manera de relacionarse para que la situación resulte tan irresoluble", explica Gil. Entre los patrones más frecuentes destaca uno especialmente complejo: adolescentes que reclaman intensamente la presencia y ayuda de los padres, pero al mismo tiempo la rechazan. "Eso desborda al adulto, que se retira, y el adolescente interpreta esa retirada como abandono, incrementando aún más la demanda. Es un bucle", describe.

Otro patrón habitual es el de acción-reacción, en el que los padres intentan no escalar el conflicto adoptando una postura suave, lo que provoca que el adolescente incremente su hostilidad hasta que el adulto termina reaccionando de forma similar. "Luego el adulto vuelve a desescalar y el ciclo empieza otra vez", apunta Gil.

El abordaje terapéutico implica a toda la familia durante largos periodos de tiempo. "Trabajamos con adolescentes, con los padres por separado y todos juntos. Son procesos largos, de dos, tres o incluso cuatro años", explica Gil.

La vergüenza y el sentimiento de fracaso familiar explican, en parte, la baja tasa de denuncias. "Las familias están muy avergonzadas de tener que pedir ayuda porque su hijo o su hija les agrede. Es una situación que duele mucho y resulta profundamente humillante", reconoce la experta. Una realidad silenciada que, pese a su gravedad, sigue desarrollándose mayoritariamente puertas adentro.