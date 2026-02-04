Subida histórica de los embalses en Asturias por las últimas borrascas: las presas contienen el agua equivalente a 150.000 piscinas olímpicas

Los embalses asturianos (y de la mayor parte de España) han registrado en las últimas semanas una subida histórica de agua, debido al tren de borrascas que está azotando al país. Primero fue "Ingrid", después "Joseph", luego "Kristin"... Y ahora "Leonardo", que está provocando lluvias "extraordinariamente abundantes" en Andalucía. Las presas de la región contienen, según datos actualizados a 2 de febrero, un total de 379 hectómetros cúbicos. Es el equivalente a 150.000 piscinas olímpicas.

Al contrario de lo que pasó en noviembre, cuando los embalses asturianos ofrecían imágenes inusuales, con niveles de agua muy por debajo del que cabría esperar por esas fechas, las presas en febrero están al límite de su capacidad. En concreto, están al 83,11%, lo que supone una variación del 23,46% respecto a la semana anterior, cuando había 107 hectómetros cúbicos de agua acumulada. Es decir, en solo siete días el agua en los embalses del Principado se ha triplicado.

Según datos de embalses.net, la capacidad total es de 456 hectómetros cúbicos, lo cual demuestra que solo cabrían 77 hectómetros cúbicos más. De forma que si lloviese como llovió en estos últimos días, ya se alcanzaría o sobrepasaría.

Comparativa respecto a años anteriores

Mirando hacia atrás, en la misma semana de 2025, la capacidad de los embalses asturianos era del 80,70%, con 368 hectómetros cúbicos. Respecto a hace diez años, el aumento es todavía superior. Hace una década, la acumulación de agua llegaba hasta los 357 hectómetros cúbicos y la capacidad era del 78,29%.

La mayoría de pantanos están casi hasta arriba: Alfilorios con 5 hm³ para una capacidad de 8, Arbón con 38 para una capacidad de 41, Dorias con 83 hm³ para una capacidad de 97, La barca con 21 para una capacidad de 34, Rioseco con 3 para una capacidad de 4, Salime con 202 para una capacidad de 238, y Tanes con 27 para una capacidad de 34.

La previsión del tiempo

Por suerte para estos números, el Principado no será de las regiones más perjudicadas por la borrasca "Leonardo". Según el pronóstico de la AEMET, básicamente habrá lluvias y posibles rachas de viento fuertes en la Cordillera. "Cielo nuboso o cubierto. No se descarta alguna bruma dispersa, matinal y vespertina, en zonas elevadas de la Cordillera, por presencia de nubosidad baja. Lluvias débiles y chubascos dispersos, que podrán ser en forma de nieve a partir de los 900-1.000 metros durante la madrugada y de los 1.400-1.600 metros a partir del mediodía. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso generalizado". Las máximas llegarán a los 17 grados.

El pronóstico para mañana, jueves, es similar. Las precipitaciones serán débiles o moderadas y tenderán a remitir por la tarde, excepto en el extremo occidental donde serán más persistentes. Los termómetros subirán levemente, con máximas de 18 grados.