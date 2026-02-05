¿Cómo afecta la huelga ferroviaria a los trenes asturianos? Las frecuencias que se suprimen y las que se mantienen

Los sindicatos ya tienen disponible el primer esbozo del calendario de cara a la huelga ferroviaria nacional prevista para los días 9, 10 y 11 de febrero. Se trata de paros organizados por el Semaf, el sindicato de maquinistas, tras el accidente de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas. El resto de sindicatos ferroviarios secundan la huelga.

En el caso de Asturias, estos parones supondrán la cancelación de cuatro trenes al día, lo que se traduce en un total de 12 frecuencias suprimidas durante los tres días de huelga.

Los convoyes que se cancelan son los siguientes:

Alvia Avilés-Madrid , con salida a las 17.10 horas y llegada a las 21.20 .

, con salida a las y llegada a las . Alvia Madrid-Avilés , con salida a las 9.15 horas y llegada a las 13.11 .

, con salida a las y llegada a las . Alvia Oviedo-Madrid , con salida a las 9.23 horas y llegada a las 12.52 .

, con salida a las y llegada a las . Alvia Madrid-Asturias, con salida a las 7.04 horas y llegada a las 10.30.

El resto de los trenes mantienen sus rutas previstas. Asturias cuenta actualmente con seis trenes diarios con destino u origen Madrid: tres Alvia, dos AVE y un Avlo, el AVE de bajo coste. Los AVE y Avlo superan los 300 kilómetros por hora y pueden transportar a más de 500 pasajeros, frente a los 299 de los Alvia, que alcanzan los 250 kilómetros por hora.

En cuanto a los servicios de cercanías, los servicios mínimos fijan un 75% de las circulaciones en hora punta y un 50% en el resto de franjas horarias, aunque aún está por concretar qué trenes se suprimirán de forma concreta. Los trenes de mercancías operarán con el 21% del servicio programado.

Las claves de la huelga

La huelga llega después de varias negociaciones con el Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente, que continúa trabajando para alcanzar un acuerdo con los representantes ferroviarios.

Alrededor de medio millar de ferroviarios se manifestaron el lunes ante la sede del Ministerio de Transportes, en Madrid, para reclamar al Gobierno “mejoras e inversión” en el sistema ferroviario tras el accidente de Adamuz, que ha precipitado una crisis en el sector, con retrasos y cancelaciones en distintos servicios.

Trabajadores de Renfe y Adif, llegados de toda España, así como de algún operador privado como Iryo, convocados por los sindicatos, se movilizaron para exigir “soluciones”, aunque los representantes sindicales (Semaf, UGT, Comisiones Obreras, CGT y SF) insistieron en subrayar que “el tren es seguro”.

Durante la protesta se escuchó algún tímido cántico pidiendo la dimisión del ministro de Transportes, protagonizado por trabajadores de Iryo, aunque no fue secundado por la mayoría de los asistentes.

“Más personal y menos bacanal”, gritaban algunos manifestantes, en referencia a los escándalos de corrupción del Ministerio en tiempos de José Luis Ábalos, actualmente en prisión preventiva por el caso de las mascarillas.ervicios mínimos mantienen un 75% de los servicios en hora punta y un 50% en el resto, aunque está por concretar que trenes se suprimen concretamente. Los trenes de mercancías operarán con