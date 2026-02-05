Agenda: qué hacer hoy jueves 5 de febrero en Asturias

Oviedo

Ictus: prevención, diagnóstico y tratamiento

"Ictus: juntos, antes y después" es el título del ciclo de sesiones que se desarrolla en el Club LA NUEVA ESPAÑA y que, en su jornada de hoy, estará dedicada a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del ictus. En el acto participarán el neurólogo Sergio Calleja y el neurorradiólogo Pedro Vega, ambos del Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA). La sesión comenzará a las 19.30 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

Club LA NUEVA ESPAÑA

La creciente exposición digital lleva aparejado un aumento del cibercrimen. De ello hablarán este jueves en el Club los expertos internacionales María Isabel Monserrat Sánchez Escribano y Thomas Karl Alfred Woiczy, a quienes presentará Javier Fernández Teruelo, catedrático de Derecho Penal y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo. El acto comenzará a las 18.00 horas.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Charla sobre ópera

A las 19.00 horas, se celebra una charla gratuita en torno a la ópera, moderada por la profesora Carmen G. Trelles, del Departamento de Derecho Privado y de la Empresa de la Universidad de Oviedo. En el encuentro participarán dos de los artistas de la producción, que compartirán su experiencia con el público. El acto tendrá lugar en el Aula Severo Ochoa (escalonada), en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, en la calle San Francisco.

Teatro benéfico

La Compañía de Teatro del Centro Asturiano de Oviedo representará la comedia "Crisis y castigo", una adaptación de Jean-Pierre Martínez dirigida por Carlos Mesa, en una función benéfica a favor de Cáritas Diocesana de Oviedo que tendrá lugar a las 20.00 horas en el Teatro Filarmónica. La obra narra la historia de un actor en paro contratado por una banca en quiebra para servir de chivo expiatorio. El donativo es de 5 euros y puede adquirirse en las Oficinas Generales del Club de Campo, en la sede de la calle Uría, 18, y en Cáritas Diocesana de Oviedo, en la calle San Isidoro, 2.

Charla Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes de Asturias acoge la conferencia "Lady Aldea: cultura y espíritu en la pintura de Alberto Ámez", impartida por Juan Llano Borbolla, comisario y crítico de arte. La cita tendrá lugar en el edificio de Ampliación del Museo, Sala 19, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

La imaxe, lo tapecío

La Sala Borrón (c/ Leopoldo Calvo Sotelo, 5, Oviedo) acoge la exposición "La imaxe, lo tapecío", de Pablo Casanueva, comisariada por Natalia Alonso Arduengo. La muestra se inauguró el jueves 8 de enero a las 19.30 horas y podrá visitarse hasta el 13 de febrero, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 1 de marzo se puede visitar "In Arcadia", el nuevo proyecto de Alberto Ámez. Sigue también, hasta el 8 de febrero, la exposición antológica de Jaime Herrero "Desde el gran teatro de sombras". Completan el programa actual la colección dedicada a la producción de Matarranz entre 2020 y 2025. Además, se puede visitar la exposición permanente del museo, que abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos

A las 20.00 horas, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) ofrecerá el concierto "Pájaro de fuego". Estará Otto Tausk como director y Javier Comesaña al violín.

Antiguo Instituto

A las 17.00 horas, comenzará una jornada sobre la soledad no deseada en Gijón, con distintas mesas y debates. Organizan la Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Urbana (FAV), su homóloga en la zona rural, "Les Caseríes", y Gijón Social. Además, la exposición "13", de creadoras asturianas, se podrá visitar hasta el 15 de febrero. Hoy habrá una visita guiada a las 19.00 horas con Santiago Martínez. La muestra se ha configurado a partir de la creación del calendario y agenda de igualdad 2026 "Creadoras Contemporáneas en Asturias". Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Ateneo de La Calzada

A las 19.00 horas, concierto de "Hot Show", formado por Sil Fernández, voz y guitarra; Fon Vega, bajo y coros; y Wilón Decalle, batería y coros. El recital se enmarca en "Arte en el Barrio".

CMI El Coto

A las 19.00 horas, se proyectará la película "AMAL", de Mohamed Siam, en el marco del ciclo de cine africano organizado por LATE Asturias. Además, hasta el 27 de febrero se podrá visitar la exposición "Pixel nostalgia: Historia de los videojuegos retro", organizada por la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro. Los horarios son de lunes a viernes de 8.30 a 21.15 horas.

CMI El Llano

A las 19.00 horas, Rosa María Cid López, catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo, ofrecerá una conferencia sobre Hipatia de Alejandría. Organiza el Foro de Mujeres de El Llano. Además, hasta el 27 de febrero se podrá visitar la exposición fotográfica "El instante retratado", de la Universidad Popular. El alumnado de los cursos de fotografía mostrará así el trabajo realizado durante los diferentes talleres y cursos dirigidos por sus profesores Cecilia Aguirre y Pedro Timón.

Fundación Alvargonzález

A las 19.00 horas, se inaugurará la exposición de fotografía y escultura "Escultura y fotografía macro", de Paco Orejón. Se podrá ver hasta el 20 de febrero. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Se podrá visitar la exposición "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle". Asimismo, la muestra "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 16 de febrero se podrá disfrutar de la exposición "Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista". Además, hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Hasta el 28 de febrero estará "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Avilés y comarca

Cuentacuentos en Los Canapés

"Cuentos del Nuberu" es el cuentacuentos que pondrá en escena, a las 18.00 horas, el grupo de teatro "Los Pintores". Dirigido a niños de entre 4 y 9 años. Plazas limitadas. Asistencia gratuita. En la biblioteca del centro sociocultural de Los Canapés.

Conciertos del alumnado del Conservatorio Julián Orbón

Alumnado de Música de Cámara del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón ofrecen un concierto con los profesores Rubén Menéndez, Marina Pardo, Katalin Illés y Marcos Malnero. Entrada libre hasta completar aforo. A partir de las 17.00 horas.

"Las madrinas" de Aitana Castaño, en la Casa de Cultura

La periodista y escritora Aitana Castaño presenta esta tarde, a las 19.00 horas, su libro "Las madrinas" en la Casa de Cultura de Avilés. Entrada libre.

Día grande del Socorro, en Luanco

El programa por el día grande del Socorro en Luanco, Gozón, incluye las siguientes actividades. 11.00 horas: procesión cívica. Parte de la plaza de la villa; 11.30 horas, representación de los sucesos del 5 de febrero de 1776 y renovación de los votos al Cristo del Socorro en la iglesia; 12.00 horas, misa en honor al Santísimo Cristo del Socorro; 13.00 horas, procesión religiosa. Parte de la iglesia. A las 18.00 horas, espectáculo infantil en el parque Zapardel con Susana Disco Kid. A las 19.00 horas, desfile de Cabezudos con Charanga Pepe el Chelo. 20.00 horas, actuación del coro de niñas y niños de La Canal en la Torre del Reloj. A las 20.45 horas, actuación del coro del restaurante Las Delicias de Güela en el bar Camarote. A las 23.00 horas, actuación de Dj Paco en el Parque Zapardel.

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" con la obra del ilustrador Juan Alberto Hernández, visible en la fachada del espacio de la avenida de Portugal del 2 de febrero al 15 de marzo, de 17.00 a 20.00 horas. Organizada por la Factoría Cultural y comisariada por Raquel Lagartos, la muestra acerca al público los procesos creativos de la ilustración contemporánea. El ciclo continuará hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Avilés y comarca, capital de los guisos de cuchara

La comarca de Avilés es la capital de los platos de cuchara con la segunda edición de las jornadas gastronómicas "Homenaje a los guisos de invierno". Los establecimientos adheridos ofrecen platos y menús a precios populares. Pote, fabada o garbanzos con bacalao y espinacas. En forma de raciones con precios de entre 15 y 25 euros, o como completos menús, con precios que oscilan entre los 24 y 30 euros. Hasta el 8 de febrero.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "Ramón Masats. Visit Spain", que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición "Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario "en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto se puede visitar hasta el 1 de marzo. Hay más de cuarenta piezas distribuidas en cuatro secciones proponen un encuentro entre la colección de arte antiguo y la de los siglos XX y XXI, reflejando la riqueza y variedad de la Colección BBVA en diversos soportes y técnicas: pintura, escultura, fotografía e instalación; también alguna obra de videoarte, prestada por cortesía de otras colecciones. Se puede visitar de miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Además, el centro ofertará ocho "Rutas de Arte" a la exposición. Se desarrollarán los domingos 8 de febrero y 1 de marzo.

"Los aviadores de la República" en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/ Llano Ponte) acoge hasta el 15 de febrero la exposición audiovisual que bajo el título "Aviadores de la República", que sirve para conmemorar el 50º aniversario de la creación de la Asociación de Aviadores de la República (ADAR), herederos del legado de aquellos pilotos que trabajaron y lucharon desde el aire por defender el régimen democrático frente a los golpistas y que dieron su vida por los ideales de la libertad, la legalidad y la justicia. Abre martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo 18.00 a 21.00 horas.

Exposición "Mujer Ubuntu, Mujer Viajera", de Patricia Iglesias

En las Casa de las Mujeres, hasta el 6 de febrero se puede visitar la muestra que se compone de 25 fotos a color, tomadas por Patri X Libertad durante su último viaje a Tanzania en los meses de mayo y junio de 2025. En las fotografías se representa la vida diaria de las personas, tanto en las ciudades como en los pueblos, los animales salvajes y el proyecto solidario que la autora está desarrollando allí con la Fundación Tazana Msichana Imara, de la que es Embajadora en España. El proyecto tiene como objetivo reducir la pobreza menstrual, tema sobre el que la autora presentará los últimos resultados alcanzados. Abre de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

Las Cuencas

Charla en Mieres sobre rearme

Mieres acoge hoy la charla "Rearme en Europa. Consecuencias", a cargo de Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. El acto estará presentado por Nuria Ordóñez, concejala de Cultura y Memoria Democrática de Mieres. La charla está organizada por la Asociación Amigos de Mieres. Será a las 19.00 horas en la Casa de Cultura, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Cine en Langreo

El teatro José León Delestal de Langreo será escenario hoy de la proyección de la película "La cena", de Manuel Gómez Pereira. Será a las 20.00 horas en el marco del ciclo "El cine de los jueves".

Exposición en Langreo sobre Dolores Ibárruri

Langreo acoge, hasta el 27 de febrero, la muestra "A Dolores le gustaba cantar", un proyecto artístico y reivindicativo que ofrece un repaso a la biografía de Dolores Ibárruri, "Pasionaria". Podrá visitarse en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado". La exposición reúne un conjunto diverso de obras que incluyen pintura al óleo, textiles bordados, fotomontajes y técnicas mixtas.

Exposición de los socios de la Asociación AFAC en Laviana

La exposición fotográfica "Socios de AFAC" (Asociación Fotográfica a Contraluz) puede verse hasta el 7 de febrero en el Cidan de Pola de Laviana. Hay imágenes de todo tipo. El horario de visita es de 10.00 a 14.00, de lunes a viernes.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Exposición "Entre huecos, construyendo espacios", de César Ripoll Doño, en Candás

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón presenta la muestra "Entre huecos, construyendo espacios", de César Ripoll Doño, una propuesta en torno a la transformación de la materia. Puede visitarse hasta el 1 de marzo de 2026: de martes a viernes, entre las 17.30 y 19.30 horas; y los sábados y domingos, de 12.00a 14.00 t de 17.30 a 19.30 horas.

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. También una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 11.00 horas. Y un recorrido por Villanueva, "La aldea tradicional", a las 16.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Ruta saludable en Grado

El Grupo Montañero Moscón guía un recorrido por las inmediaciones de Grado del programa "Rutas Saludables" del Ayuntamiento. Tiene dos horas y media de duración y es dificultad media-baja. La salida es a las 10.00 horas, en la antigua oficina de turismo del parque San Antonio. No se permiten mascotas.

Ruta guiada en Villaviciosa

La Red de Espacios Naturales de Asturias (RENA) organiza todos los jueves una ruta guiada a la cascada de Llames, en la ría de Villaviciosa. El recorrido, que dura dos horas y media, es de dificultad media y puede hacerse en grupos sin reserva previa hasta completar aforo. El punto de encuentro es en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa a las 10.30 horas.

Oriente

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños a partir de 4 años.

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura riosellana acoge hasta el 28 de febrero la exposición "Los retratos del viaje", de Eduardo Bastos. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Occidente

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen sus tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

Noticias relacionadas

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.