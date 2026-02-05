La Airef alerta de fallos estructurales en la gestión de las bajas laborales

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) alertó ayer de una "deficiencia estructural" en la gestión de las bajas laborales temporales por problemas de coordinación entre la autoridad clínica, los médicos de atención primaria y la Seguridad Social. El aumento de estas bajas es una de las adversidades más señaladas desde hace tiempo por las organizaciones empresariales de Asturias, y el pasado agosto la Consejería de Salud del Principado firmó un convenio con las mutuas aseguradoras para aligerar su tramitación. No obstante, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, aseguró ayer que Asturias y las otras dos comunidades que hasta la fecha han suscrito ese convenio (Cataluña y Baleares), "no han aprovechado su potencial".

La presidenta de la Airef, Cristina Herrero, explicó que la disfunción se debe principalmente a que la prestación es concedida por los médicos de atención primaria, mientras la responsabilidad financiera la asume la Seguridad Social y el Sistema Nacional de Salud realiza un seguimiento de los gastos hasta el día 365 (fecha en que la mayoría de las incapacidades pierden su condición de temporal).

"Esta configuración dificulta la correcta internalización del coste económico y genera riesgos de sobreutilización y prolongación innecesaria de los procesos", al no existir una supervisión y coordinación reforzada en "un modelo descentralizado" como el de la sanidad española, advierte la Airef en un informe englobado en el estudio por fases "Spending Review 2022-2026".

El organismo independiente resaltó que las incapacidades temporales suponen el mayor componente de gasto de la Seguridad Social, con un desembolso de 16.500 millones de euros en 2024, el triple que diez años antes. A eso se suma que, entre 2017 y 2024, la incidencia de estas bajas aumentó un 58,4%, y la duración, un 14,8%.

En concreto, Asturias es la tercera comunidad autónoma donde más duran de media las bajas (73,3 días), sólo por detrás de Extremadura (88,6) y Galicia (82,6). No obstante, el Principado figura en el extremo opuesto de la tabla si se analiza su incidencia, con 25,5 casos por cada 1.000 afiliados a la Seguridad Social, la segunda menor tasa del país, sólo a continuación de la extremeña. Es decir, de las dos variables se deduce que en Asturias hay menos usuarios que se cogen la baja, pero esta suele durar más.

Casos reiterados

Esto guarda coherencia con otra de las conclusiones de la Airef: a nivel nacional, el 25% de las personas concentran el 55% de las incapacidades, algo conocido como "fenómeno de la reiteración", en el que influyen factores como el tamaño de la empresa, con más probabilidad en las grandes.

Asimismo, Herrero añadió que se ha observado una correlación entre la incapacidad y el estado de las listas de espera, de modo que, cuanto más tiempo dura la baja, peor es la atención recibida. En este sentido, Herrero admitió que le parece "peligrosa" la idea de que "la gente se coge una baja y no va a trabajar en tres años" y recordó que "cuando uno no va al trabajo es porque de verdad tiene una baja".

Desde el Ministerio de Seguridad Social admitieron de que se trata de un asunto "muy complejo" y aseguraron que se está "reforzando" el intercambio de información entre las administraciones implicadas. El próximo lunes está convocada una reunión de la mesa del diálogo social (Gobierno, patronal y sindicatos) para debatir propuestas.