El alcalde de Siero y el PSOE regional, en rumbo de colisión: los "agravios" del Principado (y otros factores) que impulsan a "Cepi" a lanzar un partido propio

El término proviene de la navegación marítima. Dos embarcaciones están en rumbo de colisión cuando sus trayectorias, a no ser que las naves las modifiquen, conllevan un choque inminente. Si dos buques se encuentran en rumbo de colisión, tienen algunas alternativas para evitar la catástrofe: modificar su velocidad o alterar su trayectoria. Cualquier navegante sabe que la inercia es mala aliada y si se deja que las cosas sigan su rumbo natural, el margen de maniobra termina por ser muy ajustado.

La Federación Socialista Asturiana y el alcalde de Siero, el socialista Ángel García "Cepi", están en rumbo de colisión. Si nadie altera sus planes y objetivos el choque está servido. El alcalde de Siero ha explicitado públicamente lo que estaba en todos los mentideros desde hace meses: que en Siero se baraja, como hipótesis, crear un nuevo partido que se presente en las elecciones autonómicas.

Y en la FSA se ha instalado la desconfianza: ya se empieza a dudar de si las advertencias del alcalde sierense son solo un juego dialéctico o van en serio. El PSOE asturiano no está dispuesto a admitir un revés electoral en un municipio clave para sumar votos en la candidatura central, donde consolidar el número de diputados es esencial para evitar que el PP se convierta en la fuerza más votada. ¿Es mejor amputar preventivamente un miembro susceptible de gangrenarse o es mejor esperar a que la enfermedad se manifieste?

No son fuegos de artificio

¿Está el alcalde de Siero disparando salvas? No. Quienes conocen las conversaciones que llevan más de dos años produciéndose en las sobremesas de un conocido restaurante de la parroquia sierense de Argüelles saben que la hipótesis de una candidatura autonómica sierense al margen del PSOE va más allá del ejercicio teórico.

Ángel García lleva tiempo reuniéndose con empresarios y personas destacadas del ámbito de la cultura y el deporte que le animan a establecer una marca propia, como publicó este periódico hace dos años. Esas voces hablan con insistencia. Si a ese canto de sirenas se suma la sensación de que el municipio está siendo "maltratado" por el gobierno regional, se conforma la receta secreta del caldo de cultivo del agravio.

La lista no es corta. Siero lleva cuatro años esperando una resolución regional para autorizar la instalación de Costco en el polígono industrial de Bobes; el municipio ha advertido sobre la necesidad de modificar las directrices comerciales vigentes desde 2022 al entender que chocan con algunas iniciativas empresariales que el regidor sierense considera vitales para el futuro del municipio y de Asturias.

Hay más: Siero soporta las restricciones sanitarias ganaderas que frenan en seco el Mercado de ganados de Siero, cuyos gastos de mantenimiento no se reducen. El concejo percibe que no hay implicación regional para atraer empresas al polígono de Bobes, que considera enfangado por los trámites burocráticos. La lista de agravios de Siero suma la percepción de que el compromiso del Principado por instalar la Agencia del Agua en las antiguas instalaciones del Águila Negra en Colloto se ha convertido en papel mojado, más allá de una promesa explicitada hace dos años.

Ve el municipio desdén de las administraciones regional y estatal con el mantenimiento de la antigua carretera nacional 634 que atraviesa el municipio. Añádase la queja por la ausencia de una solución en el enlace de Mudarri, que obliga desde hace seis meses a los conductores a hacer un desvío kilométrico. Y ya, como aderezo, súmese que el gobierno local interpreta que hace años que el municipio no despunta en los presupuestos autonómicos con alguna inversión llamativa, a la altura del cuarto municipio de Asturias.

Cierre de la lista de agravios: el concejo reclama potestad para ampliar el espacio comercial de Parque Principado y batalla por ofrecer al Real Oviedo un espacio para sus proyectos deportivos, de servicio y residenciales. El mensaje que llega de la administración autonómica es que la batalla por la autorización será ardua.

Movimientos esbozados

El alcalde sierense ha expresado en varias ocasiones su rechazo a una excesiva burocracia y a las trabas que merman proyectos generadores de empleo, y esa sería una de las bazas de la nueva marca.

Alguien podrá atribuir solo a ejercicios teóricos de sobremesa los planes de un proyecto político sierense, pero lo cierto es que muchos flecos están más que esbozados: candidaturas en Oviedo o Gijón, también en el Occidente y el Oriente para establecer la idea de una marca autonómica. Y, por supuesto, una candidatura municipal dispuesta a revalidar una alcaldía basada en la imagen de un regidor que trasciende las siglas socialistas.

El alcalde de Siero, Ángel García, lanzó este martes la hipótesis de un nuevo partido de cara a las próximas elecciones autonómicas y no fue un desliz imprudente. Cada palabra estaba medida, consciente de los rumores previos. Tras años de desencuentros entre el regidor sierense y la FSA, el PSOE asturiano buscó mediadores: Juan Cofiño, como figura de autoridad, aguantó pocos años la tarea. La delegada del Gobierno y vicesecretaria general del partido tomó el relevo, buscando cauces para encauzar el perfil exigente del regidor sierense.

Las palabras de Ángel García "Cepi" este martes lanzando al aire la posibilidad de una candidatura autonómica rompieron la baraja. Y tanto el regidor como el PSOE asturiano enfilaron ese rumbo de colisión. Ha habido wasaps de advertencia. Han quedado sin respuesta. Cada buque prosigue su ruta hacia la catástrofe.