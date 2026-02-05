Amieva se da un homenaje en torno a la Matanza
Las jornadas gastronómicas se celebran este mes de febrero en cuatro establecimientos del concejo
A.A.
La Asociación Alto Sella organiza este mes las Jornadas de la Matanza en Amieva, una cita que ningún buen amante de la carne se ha de perder. El menú está compuesto por 9 platos, "uno tras otro": boroña preñada, sopa de hígado, pote de berzas, manos de cerdo, lengua estofada, callos, picadillo, lomo y boronzu frito. Todo ello regado con vino DOP Rioja y rematado, si el apetito lo permite, con postre y café. La cita está declarada Fiesta de Interés Turístico Regional y pone en valor la cocina tradicional y la despensa de siempre.
En esta edición participan cuatro establecimientos: Hotel Casona de Mestas (985 843 055), Hotel Alto Sella (985 944 903), Casa Severa (620 134 533) y Puente Dobra (606 424 254). El prestigio consolidado de las jornadas hace recomendable reservar mesa con antelación.
Las Jornadas de la Matanza cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Amieva, DISMAF Bebidas, CEPA DORADA, Quesos La Vaca Renata, Caja Rural de Asturias, Inmobiliaria Metros Cuadrados y Otea. El cartel promocional es obra de Miguel Cayarga, de Les Camisetes.
El menú tiene un precio de 40 euros, con tarifa reducida de 20 euros para menores de 12 años. Más allá de la propuesta gastronómica, las Jornadas de la Matanza buscan recuperar el valor simbólico de las reuniones tradicionales en torno a la matanza y poner en primer plano los productos y sabores del territorio. Un reclamo difícil de pasar por alto en la agenda de febrero en Amieva.
- Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
- Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
- El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
- Atención conductores asturianos, pone 10.000 multas en 3 días: la DGT estrena nuevo radar
- ArcelorMittal prepara un traslado de hasta 5.600 empleos de Europa a India que afecta a Asturias
- La historia del dominicano que tardó año y medio en conseguir los papeles en Asturias: 'Mi mujer tenía nacionalidad española, y ni con esas
- El duro escrito de más de cien católicos asturianos contra el Arzobispo por sus críticas a la regularización de inmigrantes: 'Nos sentimos avergonzados