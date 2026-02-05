Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornadas de la matanza

Amieva se da un homenaje en torno a la Matanza

Las jornadas gastronómicas se celebran este mes de febrero en cuatro establecimientos del concejo

Algunas de las elaboraciones que componen el menú de la cita

A.A.

La Asociación Alto Sella organiza este mes las Jornadas de la Matanza en Amieva, una cita que ningún buen amante de la carne se ha de perder. El menú está compuesto por 9 platos, "uno tras otro": boroña preñada, sopa de hígado, pote de berzas, manos de cerdo, lengua estofada, callos, picadillo, lomo y boronzu frito. Todo ello regado con vino DOP Rioja y rematado, si el apetito lo permite, con postre y café. La cita está declarada Fiesta de Interés Turístico Regional y pone en valor la cocina tradicional y la despensa de siempre.

En esta edición participan cuatro establecimientos: Hotel Casona de Mestas (985 843 055), Hotel Alto Sella (985 944 903), Casa Severa (620 134 533) y Puente Dobra (606 424 254). El prestigio consolidado de las jornadas hace recomendable reservar mesa con antelación.

Las Jornadas de la Matanza cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Amieva, DISMAF Bebidas, CEPA DORADA, Quesos La Vaca Renata, Caja Rural de Asturias, Inmobiliaria Metros Cuadrados y Otea. El cartel promocional es obra de Miguel Cayarga, de Les Camisetes.

El menú tiene un precio de 40 euros, con tarifa reducida de 20 euros para menores de 12 años. Más allá de la propuesta gastronómica, las Jornadas de la Matanza buscan recuperar el valor simbólico de las reuniones tradicionales en torno a la matanza y poner en primer plano los productos y sabores del territorio. Un reclamo difícil de pasar por alto en la agenda de febrero en Amieva.

