El azote de tres borrascas y vientos de récord: el complicado enero que despide Asturias

La región se llegó a congelar a 11,5 bajo cero en los Picos y disfrutó de temperaturas primaverales a 20 grados en Gijón

Temporal en los bufones de Pría, en Llanes, a finales de enero.

Temporal en los bufones de Pría, en Llanes, a finales de enero.

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

Los asturianos acaban de despedir un mes de enero que pese a registrar una media de temperaturas normal, de 6,4 grados, deja la sensación de haber sido muy frío e invernal. Y es que hasta tres borrascas azotaron la región –«Ingrid», «Joseph» y «Kristin»– con un gran impacto en la recta final.

Enero empezó muy frío, con aire ártico y temperaturas muy bajas –hasta 5 grados bajo cero se registraron el día de Reyes– y se despidió también con termómetros a la baja, si bien por el medio hubo jornadas de tintes primaverales: los vientos del Sur elevaron las temperaturas hasta más de 4,5 grados sobre la media. Entre los valores extremos estuvieron los 20 grados en la costa de Gijón y los 11,5 bajo cero en la Vega del Urriellu, en plenos Picos de Europa.

Pero lo más llamativo del mes fueron las rachas de viento en la recta final, de hasta 150 km/h: hubo 146 km/h en Cabo Busto y 150 km/h en Sotres. Fueron cifras bastante elevadas, provocadas por «Ingrid», que obligó a activar avisos en la costa.

En cuanto a lluvia, fue un mes normal: dejó 130,2 mm, un 4 % menos de lo habitual. Ahora bien, el año hidrológico acumula un déficit del 23 %, con carácter muy seco hasta finales de enero.

No hubo mucho sol en el primer mes de 2026, que ha dado paso a un febrero también muy gris y lluvioso. Así será al menos hasta la próxima semana en Asturias, con temperaturas más o menos en la media.

