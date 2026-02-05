La crisis de la angula se agrava: los pescadores vascos van a los tribunales para poder pescarla (como hacen los asturianos)

Los anguleros vascos quieren pescar como lo hacen los asturianos. No ven bien ni entienden que mientras en el Principado y también en la vecina Cantabria -además de en la costa del Atlántico Norte en Francia- se permita la pesca de la angula, aunque con muchas restricciones de unos años para acá y siempre bajo la sombra de amenaza, ellos no puedan. Esta campaña el Gobierno vasco decidió prohibir la pesquería tras los malos resultados del año pasado en la comunidad: se capturaron algo más de 198 kilos, un 40% del cupo máximo de 554 kilos fijados.

Pero los anguleros no están conformes y quieren defender sus derechos. El pasado 20 de enero presentaron un recurso con petición de medidas cautelares ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la resolución del pasado octubre de la Dirección de Pesca y Acuicultura vasca que ordenó la suspensión temporal de la campaña.

Entre otros motivos, indican que hay otras pesquerías con informes más negativos que la de la angula, pero para éstas se buscan fórmulas que permitan compatibilizar la protección de las especies con su captura, algo que no sucede en la suya. Tachan de "despótica y dictatorial" la medida de la Consejería de Pesca. El Gobierno vasco ya había tomado medidas hace un par de años, cuando profesionalizó la pesca de angula, hasta entonces de carácter deportivo.

Debate en España

La petición de los anguleros vascos se produce en pleno debate sobre la necesidad de prohibir en toda Europa esta pesquería, con gran arraigo en Asturias. En España, el Gobierno central está por labor de frenar la explotación de la angula (Anguilla anguilla) que, según los científicos, está al borde del colapso. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha convocado el próximo 17 de febrero a las comunidades para informarles oficialmente de su decisión de incluir la anguila europea en el catálogo de especies en peligro de extinción del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). De aprobarse, esta catalogación supondría un paso decisivo para frenar su captura y, en consecuencia, de retirar la angula de las cartas de los restaurantes.

En Asturias, el Gobierno del Principado ya ha mostrado su rechazo a tal paso, al explicar que lleva años con medidas tendentes a proteger la especie y contener su declive. Con todo, es un hecho que la evolución de las capturas va a menos en la región, donde tampoco los angulelos -hay un total de 144 con licencia- ven bien la prohibición.

La negativa a que la anguila entre el catálogo de especies en peligro de extinción en Asturias va camino de provocar un nuevo choque entre el Gobierno de Adrián Barbón y el MITECO que dirige Sara Aaagesen, cuyas relaciones no son muy cordiales en los últimos años debido al lobo, con el que ha ocurrido algo similar de lo que se avecina para la angula: el Ministerio defiende su inclusión en el LESPRE, mientras que el Principado pleiteó en los tribunales para que no fuera así y ha celebrado su salida (en abril 2025) gracias a la ley contra el desperdicio alimentario, lo que facilitó la puesta en marcha del plan de control población como reclamaban los ganaderos ante los ataques a sus reses.

Visto bueno

Para proteger la anguila el MITECO necesita el visto bueno de las comunidades autónomas, ya que la pesca se realiza en aguas interiores, de su competencia. En Asturias esta campaña tiene un límite máximo de 30 días de pesca por profesional "con el objetivo de seguir avanzando en la sostenibilidad de la pesquería y preservar una tradición centenaria", tal y como defienden en la Dirección de Pesca. La temporada empezó en noviembre y se cerrará el 31 de marzo. Entre otras medidas adoptadas figura la concesión de un número controlado de licencias (desde 1995 se han reducido un 60%) y permitir solo su renovación a los profesionales; el pesaje obligatorio y registro digital para garantizar la trazabilidad y el uso exclusivo del arte tradicional del cedazo o piñera.

Hay planes de gestión específicos en la ría del Nalón, en el oriente asturiano y en la ría de Tinamayor, están delimitadas las zonas de pesca en el occidente y centro del litoral. En el Principado se prohibió mucho más antes que en el País Vasco la pesca recreativa de la angula.