Críticos del PSOE asturiano consideran «un error» que el alcalde de Siero exprese sus quejas insinuando la creación de un partido

Dirigentes y militantes destacados del PSOE que en algún momento han expresado internamente discrepancias o diferencias con la dirección del partido, o con decisiones delGobierno, consideran que la insinuación del alcalde de Siero, Ángel García «Cepi», sobre una candidatura autonómica con un nuevo partido –como expresión de queja interna– supone «romper la baraja» y discrepan de que esa pueda ser la vía para dar batallas o consolidar posiciones.

Aunque la FSA lleva un largo periodo bajo la «pax barbónica» (la ausencia pública de discrepancias internas) las quejas no han desaparecido. Pocas veces se han manifestado en los órganos, pero no han dejado de circular en otros ámbitos. El alcalde de Siero, Ángel García «Cepi», ha sido visto por algunos sectores del partido como un regidor ejecutivo, con aval electoral y de gestión, aunque un «verso suelto» en la organización.

El exalcalde de Llanera, Gerardo Sanz, ya alejado de la vida orgánica, señalaba ayer: «Resulta llamativo que si un alcalde hace una defensa firme de su municipio siempre se quiera arrojar desde ámbitos del partido la idea de que va a lanzar una sigla propia. No se trata de si ‘Cepi’ tiene encaje en la FSA, la cuestión es que la FSA debería empaparse algo del ‘modelo Siero’».

Algunas de las quejas del regidor sierense, como el peso decisorio de IU en el Gobierno regional, también son compartidas por otros sectores de la FSA. De hecho, algunas recientes decisiones de la coalición, como su presencia en el recurso judicial por el decreto de Universidades o declaraciones relativas al fallo judicial que anula la autorización ambiental de la térmica de La Pereda, han reavivado reproches.

Sin embargo, la enunciación por parte del regidor sierense, aunque sea como hipótesis, de una candidatura alternativa al margen del PSOE se considera en esos ámbitos socialistas «un error». También ha sorprendido que la FSA haya medido una respuesta prudente y no le haya exigido formalmente explicaciones. Si fue un «intento de pulso» para presionar en decisiones como la aprobación de Costco como proyecto estratégico, ese objetivo se logrará probablemente en días, pero no por las amenazas del regidor.

El alcalde de Siero ha guardado silencio desde que este martes en Pola de Siero rematase una larga queja sobre el trato «injusto» que recibe el municipio con una advertencia: «Espero que no sea necesario que desde Siero preparemos una candidatura para presentarnos a las próximas elecciones autonómicas para defender nuestros intereses», señaló. Una hora después, en Lugones, introdujo matices indicando que se trataba de «una hipótesis» y negando que él estuviera tras esa opción. Pero en la dirección de la FSA llevan meses circulando los rumores sobre el descontento del Alcalde sierense. Vecinos y empresarios han estado alentando en el entorno del regidor esa opción.

Ángel García «Cepi» incia unos días de descanso fuera del municipio, ya previstas desde hace semanas. En su ausencia, recalará en la capital sierense el expresidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, referente para el alcalde de Siero y considerado «hermano» por el presidente del Principado y líder de la FSA, Adrián Barbón. Está previsto que Barbón comparta mesa y mantel con Revilla en Pola de Siero, una ocasión para medir el pulso al «agravio» municipal.