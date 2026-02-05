Parece Marte, pero es España: el lugar mágico de Canarias con cráteres que hasta los astronautas utilizaron para entrenar antes de ir a la Luna

Hay lugares en el mundo que son especiales y Lanzarote tiene algo diferente. En el corazón del Atlántico se encuentra una isla que combina el arte universal de César Manrique y la naturaleza volcánica. Turistas, cineastas, astronautas y artistas destacan la belleza de esta joya arqueológica. Disfruta de los largos paseos por la orilla de las playas de Famara o Papagayo y adéntrate en el misterio de la Cueva de los Verdes, utilizada por la población aborigen para esconderse de los piratas del norte de África. A pesar de su pasado eruptivo con más de 300 volcanes, es hoy una de las islas más tranquilas, ideal para desconectar y disfrutar de la naturaleza.

Una isla de cine

El lugar mágico en el que Almodóvar decidió rodar Abrazos Rotos, donde Penélope Cruz y Lluís Homar se pierden en la playa de El Golfo. Tierras negras y rojizas contrastan con las típicas casas blancas que recorren Marte en la Tierra. Las películas rodadas en Lanzarote han contribuido a promocionar la isla como destino turístico. Lanzarote ha cautivado a cineastas de todo el mundo.

Un claro ejemplo de ello es la única mujer directora nominada al Óscar este 2026: Chloe Zhao. En Eternals (2011), los inmortales de Marvel salvan el planeta Tierra desde esta pequeña isla canaria. Entre los lugares de esta película de Marvel destaca el Municipio de Tías. Por otra parte, las grandes plataformas como Netflix, también apuestan por este paraíso insular. La famosa serie futurista, Black Mirror, utiliza esta localización para rodar escenas de paisajes extraterrestres. Este primer episodio de la cuarta temporada muestra la Playa Bermeja, dentro del Parque Natural de los Volcanes.

Paisaje lunar en la Tierra

Para aprender sobre el planeta Marte o la Luna es casi obligatorio un paseo por Lanzarote. La NASA utilizó el increíble Parque Nacional de Timanfaya, con sus campos de lava solificada y cráteres peculiares para entrenar a los astronautas de Apolo antes de ir a la Luna. En concreto, en torno al volcán del Cuervo, los astronautas de la Agencia Espacial Europea llevan a cabo su entrenamiento para explorar el espacio.

El paisaje marciano no solamente se asemeja de manera visual. Diversos investigadores del Instituto de Geociencias del CSIC de España revelaron que las muestras tomadas de las rocas basalto son prácticamente las extraídas de la Luna, inclusive sus propiedades físicas. La fuerte relación entre la isla Canaria y la Luna abre nuevos campos de investigación científicos como la posibilidad de sembrar o cultivar en la superficie del satélite natural.

La isla del momento

¡Lanzarote está de moda! La isla más volcánica de las canarias recibe a numerosas celebridades durante todo el año. Entre ellos está el actor estadounidense Tom Cruise, el gran protagonista de las películas míticas de acción como Top Gun o Misión Imposible. La estrella de Hollywood eligió este destino vacacional pasando desapercibido, disfrutando de unos días de desconexión entre rodajes. Muchos rostros conocidos de nuestro país como Paco León o Jon Kortajarena repiten la experiencia lunar veraniega. El paisaje enigmático que fue testigo del primer viaje en pareja de la famosa cantate Lola Índigo y el streamer español más viral del momento, Illojuan.

Asturias y Canarias se dan la mano

En este 2026 el Gobierno de Asturias ha firmado un acuerdo con la compañía aérea Binter, garantizando conexiones directas con Canarias durante todo el año. Los vuelos irán aumentando progresivamente hasta ser diarios en el aeropuerto de la región. La línea aérea comercial canaria con más de 30 años de experiencia apuesta por el Principado. Además, Binter mantiene una de sus principales señas de identidad: la oportunidad de llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias, gracias a sus famosos 220 trayectos interinsulares diarios.

Un avión de Binter. / Binter

Todas estas pequeñas curiosidades hacen que Lanzarote no se parezca a ningún otro lugar del mundo. Es un territorio donde cada construcción, decisión y nombre tienen sentido. Las personas que prestan atención al detalle descubren finalmente que Lanzarote no solo se visita. Se vive.