Duro Felguera vuelve a alejar la amenaza de una disolución gracias al último decreto de medidas sociales del Gobierno

Duro Felguera vuelve a tener un "colchón" para evitar su disolución. El real decreto-ley de medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social aprobado el martes por el Consejo de Ministros incluye la prórroga, durante este año, de las medidas excepcionales para evitar que el impacto contable que tuvo la pandemia de coronavirus sobre las empresas ponga en riesgo su continuidad. Esta suspensión de la causa de disolución por pérdidas en los años 2020 y 2021 beneficia a Duro Felguera porque le permitiría prolongar su supervivencia aunque no se apruebe el plan de reestructuración financiera de la compañía, pendiente del visto bueno del juez.

La centenaria compañía asturiana de ingeniería industrial y bienes de equipo cerró 2024 con un patrimonio contable neto negativo de 262,56 millones de euros, lo que suponía estar incursa en causa de disolución de no estar vigente la protección del preconcurso voluntario de acreedores que solicitó en diciembre de 2024. Mientras que la sociedad se encuentre amparada por la Ley Concursal no estará obligada a instar su disolución. Cuando el juez decida sobre el plan de reestructuración, Duro quedará desprotegida si no alcanza un acuerdo con los acreedores o logra aumentar el capital para restablecer el equilibrio. Su patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social (que es de 10,75 millones de euros tras la última ampliación que permitió la toma de control de los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil México) con lo que ya estaría obligada a instar la disolución.

Sin embargo, la aprobación esta semana del real decreto-ley de medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social –desgajado del decreto ómnibus rechazado por el Congreso– cambia la situación. El decreto incluye en su disposición adicional primera la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocadas por la pandemia de coronavirus, una medida que tendrá vigencia durante todo 2026 y que había decaído con el rechazo de la ley ómnibus.

La medida supone que no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 en los resultados de los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025 y 2026. Esa decisión es clave para Duro Felguera porque supone dejar de estar incursa en causa de disolución. Aunque la compañía tiene un patrimonio contable neto negativo de 262,56 millones de euros al cierre de 2024 (aún no se conocen los resultados de 2025, los 119 millones de euros de préstamos participativos con los que cuenta Duro Felguera desde 2021 tras el rescate público por el Estado y el Principado y la reestructuración financiera pactada con la banca –100 millones del fondo estatal FASEE, 13 millones con las entidades financieras y 6 millones de la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias– tienen la consideración de patrimonio neto a los efectos mercantiles de reducción de capital y liquidación de sociedades. Es decir, esa cantidad se puede restar a los 262,56 millones de patrimonio neto negativo, lo que sitúa los números rojos de la compañía en 143,56 millones euros. Y con el real decreto-ley aprobado esta semana, Duro también podrá descontar las perdidas de 2020 (en 2021 tuvo beneficios de 22,6 millones), que fueron de 171,12 millones debido al impacto del covid. Con todo ello, el patrimonio neto de la compañía pasaría a ser positivo, de 35,31 millones.