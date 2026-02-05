La FSA aplaza el debate sobre posibles candidaturas de unidad de la izquierda en las alas

El coordinador de Izquierda Unida en Asturias y consejero del Gobierno del Principado, Ovidio Zapico, lanzó este jueves la posibilidad de que PSOE, IU-Convocatoria y Somos presenten una candidatura única y conjunta en las circunscripciones del Occidente y el Oriente. Zapico ha planteado esa posibilidad en un marco de reflexión sobre las herramientas para impedir que Vox acceda de algún modo a responsabilidades en el gobierno de Asturias. “Lo que está en juego es apostar por la democracia o por el autoritarismo”, ha dicho Zapico.

La opción sería aglutinar el voto de toda la izquierda bajo una única candidatura en las alas, donde IU no consigue diputados pero cosecha cientos de votos (más de 3.000 en el Occidente y cerca de 2.000 en Oriente). Esos votos no alteran el reparto de escaños, pero podrían apuntalarlos en caso de riesgo electoral.

Tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, ya entre algunos dirigentes socialistas se sopesaba hace meses la posibilidad de plantear a la coalición que no concurra en esas dos circunscripciones. Zapico propone, en cambio, acudir de manera conjunta toda la izquierda.

Las respuestas de las dos formaciones interpeladas, el PSOE y Somos, no han tardado. Fuentes de la Federación Socialista Asturiana (FSA) han asegurado que el PSOE asturiano está “concentrado en gobernar y cumplir el programa de gobierno en Asturias”, firmado por socialistas y Convocatoria por Asturias. “Ese programa está garantizando el crecimiento económico, la creación de empleo y el refuerzo del Estado Social”.

No obstante, por parte de los socialistas no se da un portazo a la opción, aunque la apuesta futura sería reeditar un gobierno de coalición. “En un tiempo de antipolítica y de inestabilidad, en Asturias hemos demostrado lo contrario, desde el diálogo entre organizaciones distintas: política útil al servicio de la ciudadanía y estabilidad del Gobierno de unidad progresista y reformista”.

La respuesta de Somos, la formación que respalda la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, tampoco descarta opciones, pero establece ritmos y prioridades. “Desde Somos entendemos que la prioridad es compactar la izquierda alternativa y, a partir de ahí, hablar de estrategias”. Es decir, Somos prefiere abordar primero la posible alianza de la izquierda del PSOE, que ya ha iniciado tímidos contactos de cara a explorar una candidatura única regional.

En todo caso, el planteamiento de IU de incorporar al PSOE se ciñe al Oriente y el Occidente. “Avancemos en la confluencia y hablemos”, sostiene Somos, que cree que “de otra manera estaremos poniendo el carro delante de los bueyes”.