El fuego arrasó 80 hectáreas en Asturias en trece incendios el pasado enero

Asturias registró en enero trece incendios forestales que quemaron 80 hectáreas, de las que solo 2,5 hectáreas eran arboladas, según los datos publicados este jueves por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei).

Estas cifras son sensiblemente inferiores a las registradas en el mismo mes del año pasado, cuando se contabilizaron 44 incendios que quemaron 155 hectáreas.

Durante el pasado año, los incendios forestales quemaron en Asturias un total de 7.958 hectáreas, lo que supuso un aumento del 84,8 por ciento respecto a 2024, y la superficie más elevada desde 2020.

Este incremento de la superficie se produjo a pesar de que el número de incendios solo repuntó un 7,6 por ciento, al pasar de los 512 de 2024 a los 551 registrados el pasado año.

El aumento de la superficie quemada se debió a la oleada de incendios del pasado mes de agosto, cuando se contabilizaron 83 fuegos que quemaron 5.908 hectáreas.

El 71,1 por ciento de la superficie quemada el pasado año (5,654,9 hectáreas) fue matorral y monte bajo; el 27 por ciento (2.145,8 hectáreas), arbolado, y el 1,9 por ciento (157,3 hectáreas), vegetación herbácea (pastizal).