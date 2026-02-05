Gran despliegue en el HUCA para trasladar a Madrid y Valencia los órganos donados por un adolescente asturiano

Un equipo integrado por una quincena de sanitarios madrileños y valencianos pasó ayer por el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para extraer diversos órganos y tejidos de un adolescente de 15 años fallecido en el complejo sanitario ovetense para trasladarlos a sus respectivas comunidades.

Según ha podido saber este periódico, la familia del muchacho optó por la donación y este proceso fue posible realizarlo en asistolia, es decir, tras producirse un cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias (latido y respiración).

La presencia de los profesionales equipados con maletines, neveras y hasta una máquina de circulación extracorpórea pediátrica generó una notable expectación. El despliegue de ambulancias fue también considerable.

La donación en asistolia “tiene una importancia central en la planificación, sobre todo en el trasplante cardiaco”, subrayan fuentes del HUCA. Esta modalidad “permite ampliar el número de órganos disponibles y responder a las necesidades de pacientes en lista de espera”, añaden las mismas fuentes.

Es bien sabido que la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) establece un estricto cinturón de confidencialidad y anonimato en la donación y recepción de órganos, con el fin de evitar la generación de vínculos insanos entre los protagonistas de estos procesos.

Objetivos para 2026

El año pasado, Asturias consolidó su posición destacada en el sistema español de donación y trasplante, con un total de 65 donantes en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) frente a los 56 del año anterior, lo que supuso un incremento del 16 por ciento. Además, el complejo hospitalario ovetense registró el mayor número de donantes en muerte encefálica a nivel nacional.

Para este año 2026, la Consejería de Salud ha diseñado una estrategia que persigue tres objetivos: mejorar la calidad de los resultados clínicos, aumentar la eficiencia de los procesos y garantizar la equidad en el acceso a este tipo de intervenciones de alta complejidad.

El plan aspira a fortalecer la detección precoz de potenciales donantes en las áreas de críticos de la red asistencial del Servicio de Salud del Principado (Sespa), así como a robustecer los circuitos de coordinación y la atención a las familias.

También se explorarán nuevas vías y criterios para incrementar la disponibilidad de órganos, tanto en las unidades de críticos como fuera.

Otros desafíos pasan por reducir al mínimo la pérdida de donantes por causas organizativas, mediante procesos homogéneos, ágiles y de calidad en toda Asturias.