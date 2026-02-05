IU plantea formar una candidatura de coalición de la izquierda en las alas, con el PSOE y Somos

El coordinador de Izquierda Unida en Asturias y consejero de Ordenación del Territorio del Ejecutivo asturiano, Ovidio Zapico, ha abierto la puerta a conformar una coalición electoral de toda la izquierda (incluyendo a PSOE, IU-Convocatoria y Somos) en las circunscripcciones de Oriente y Occidente. Esta alternativa ya había estado sobrevolando en ámbitos políticos regionales. Como publicó LA NUEVA ESPAÑA, entre dirigentes socialistas se sopesaba hace meses la posibilidad de plantear a la coalición que no concurra en estas dos circunscripciones, en las que IU cosecha votos pero no obtiene diputados.

Esta hipótesis se establece, además, en un contexto en el que se iniciarán conversaciones entre las formaciones a la izquierda del PSOE de cara a conformar una posible candidatura única autonómica.

El planteamiento de Zapico ha sido expresado en el marco de una análisis amplio, al pedir al conjunto de la izquierda "una reflexión de cara a las elecciones autonómicas" sobre qué hacer en las circunscripciones electorales de Oriente y Occidente, "donde históricamente hay miles de votos de Izquierda Unida que van a la papelera".

El dirigente de IU ha dejado claro dónde está la batalla ideológica que se disputará en las próximas elecciones autonómicas de 2027. Más allá de la dicotomía izquierda y derecha, Zapico ha planteado que lo que está en juego ahora es apostar "por la democracia o por el autoritarismo" y en Asturias se corre el riesgo de tener "a personas como (Javier) Jové o (Gonzalo) Centeno -diputados de Vox- sentados en el Consejo de Gobierno", por lo que ha pedido tomar ejemplo de Portugal donde liberales o demócrata-cristianos piden el voto para el candidato de la izquierda para evitar que llegue al poder la ultraderecha.

En una entrevista en la RTPA, además, Zapico ha advertido este jueves de que, ante la actual coyuntura política a nivel nacional e internacional, el Gobierno de coalición en Asturias debe continuar "hasta mayo de 2031" y que su labor no termine en 2027, un año en el que las elecciones autonómicas para esa fecha deben ser "una estación intermedia" para el Ejecutivo.

El dirigente de la coalición ha señalado el acuerdo de gobierno goza de "buena salud" y ha dado estabilidad a Asturias frente a lo ocurrido en otras comunidades con ejecutivos de PP y Vox para impulsar "medidas interesantes" para la comunidad que deberían tener continuidad en la próxima legislatura. Respecto al funcionamiento del acuerdo de gobierno con el PSOE, Zapico ha asegurado que solo contempló la posibilidad de haber roto el pacto por parte de IU-CA en las semanas posteriores al accidente minero de Cerredo, donde murieron cinco trabajadores, ante las reticencias de la parte socialista del Ejecutivo a impulsar "un giro radical" en "las políticas y las conductas" en la Consejería de Industria, un "cambio estructural" que finalmente se produjo, como ya publicó LA NUEVA ESPAÑA.