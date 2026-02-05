Juzgan a un empresario por convertir a una menor cubana en su esclava sexual en Salinas: "Tienes que ser más sumisa y más caliente"
El acusado, que se enfrenta a 11 años de cárcel, contrató a otro hombre para hacer llegar a la joven a través de la ruta de los Balcanes
El empresario R. S. G. se sienta este jueves en el banquillo de la sección tercera de la Audiencia Provincial para responder de los delitos de detención ilegal, maltrato, vejaciones y coacciones en la persona de una joven cubana de 17 años, a la que hizo venir a España de manera irregular para convertirla en su esclava sexual, unos hechos ocurridos en Salinas (Castrillón) en 2022.
Para convecerla, el hombre llegó a regalarle un anillo y prometer que se casaría con ella. Luego contrató a un hombre para que guiase a la joven hasta España. Primero voló hasta Turquía, pasó luego a Serbia, llegó a Montenegro, y luego saltó a Italia y Francia, antes de llegar a España.
Una vez en Salinas le esperaba un trato degradante. "Tienes que ser más sumisa y más caliente", llegó a decirle el conocido empresario, según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la víctima. La joven relataría más tarde que el hombre la encerró, le quitó su documentación y la sometió a malos tratos, al tiempo que la amenazaba con entregarla a las autoridades y hacerla regresar a su país.
La joven finalmente denunció lo hechos y pudo salir del encierro al que estaba sometida. El hombre llegó a ser identificado en las inmediaciones del albergue en el que estuvo ingresada inicialmente. Ahora la mujer, cuyos intereses defiende la letrada Cristina María Rodríguez, del turno de violencia de género, es testigo protegido. En el juicio previsto para hoy iba a declarar por videoconferencia.
Inicialmente se abrieron diligencias por trata de personas y agresión sexual, aunque estos cargos se retiraron, al no haber pruebas fehacientes. Ahora el hombre será juzgado por cargos de menor entidad, pero que suman once años de cárcel.
