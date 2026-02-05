Levantan un peaje en Madrid...y Asturias envía una carta y vuelve a pedir la supresión del peaje del Huerna

Otra vez el peaje del Huerna. El Gobierno asturiano (PSOE e IU) ha vuelto a reclamar al Ministerio de Transportes, liderado por el socialista Óscar Puente, la suspensión del peaje de la autopista del Huerna, la única vía de alta capacidad que une Asturias con la Meseta.

La petición no es nueva, ya que el Principado se basa en la posición de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, que considera que la ampliación de la infraestructura en el año 2000 fue irregular.

El Gobierno asturiano vuelve a la carga ahora, en esta ocasión mediante una carta, “ante las incidencias derivadas de las obras en ejecución –tanto las vinculadas a la modernización de los túneles como las de emergencia y estabilización del talud tras el desprendimiento de noviembre de 2024– y por las limitaciones recurrentes en carreteras alternativas como la N-630 (puerto de Pajares) por los temporales de nieve”, explicó el Principado en un comunicado.

El escrito se produce después de que el Ministerio anunciase que levantaba el peaje de la M-12, en Madrid, al haberse cortado otra autovía cercana, la M-14, por estallar una tubería del Canal de Isabel II. El Principado hizo referencia a esa decisión en su escrito. La M-12 es una autopista con peaje que da acceso al aeropuerto de Barajas y que, a diferencia del Huerna, en manos privadas (Aucalsa), es estatal, ya que la concesionaria es la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt).

Una carta firmada por Alejandro Calvo

Ha sido Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, el que ha enviado una carta a José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes. “Da continuidad al escrito remitido el 5 de enero, en el que se alertaba sobre el impacto de las obras en el servicio de la infraestructura y en los tiempos de desplazamiento”, indicó el Principado. Hasta ahora, las peticiones de Asturias no han sido contestadas por el Ministerio. Tampoco otra carta formal enviada por el Principado, Galicia y Castilla y León, dirigida directamente al ministro.

En la carta, el Principado “refleja que los registros oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT) acreditan que la autopista se ha visto afectada de forma simultánea y prolongada por dos actuaciones con impacto directo en su capacidad y funcionalidad”.

El Gobierno regional se refiere a, por un lado, las obras de modernización y mejora de la seguridad en los túneles del Huerna, iniciadas en 2025, que han requerido reducciones de carriles, circulación por calzada contraria, estrechamientos y limitaciones de velocidad.

Por otra parte, habla también de las labores de emergencia derivadas del desprendimiento del 10 de noviembre de 2024, que obligó al corte total de la autopista y a la posterior creación de un bypass provisional, que sigue activo, lo que supone una reducción efectiva de la capacidad en el tramo afectado mientras se ejecutan los trabajos de estabilización del talud.

“Estas circunstancias se han traducido, según la DGT, en incidencias reiteradas clasificadas de especial relevancia, con circulación irregular, velocidades muy reducidas, retenciones prolongadas y paradas intermitentes, así como en incrementos significativos de los tiempos de recorrido. Todo ello afecta de forma directa al nivel de servicio de la infraestructura”, indica el Principado.

La carta, según el Gobierno regional, también pone de relieve que estas afectaciones han coincidido con limitaciones severas en la red viaria alternativa, especialmente en la N-630 a su paso por el puerto de Pajares, donde los episodios de meteorología adversa han dado lugar a restricciones al tráfico pesado, la obligación de uso de cadenas o neumáticos de invierno, reducciones de velocidad e incluso cierres puntuales. Estas circunstancias, que han quedado igualmente reflejadas en los registros oficiales de la DGT, hacen que la AP-66 se convierta en la única alternativa de acceso a la Meseta.

El Principado recuerda que las limitaciones en la AP-66, directamente vinculadas con las obras, son coincidentes con los supuestos analizados por el Tribunal Supremo en su reciente jurisprudencia sobre autopistas de peaje, en la que se subraya que el cobro íntegro del canon debe guardar proporción con el nivel efectivo del servicio prestado, especialmente cuando concurren incidencias relevantes debidamente acreditadas por los registros oficiales de tráfico.

La sentencia clave sobre la AP-9 gallega

El Gobierno regional hace referencia ahí a una denuncia de la Fiscalía, a la que se sumaron colectivos de usuarios gallegos, que atañe a la autopista AP-9 y que obligó a la concesionaria, Audasa, a la devolución del pago a los usuarios que sufrieron percances durante unas obras.

Esa sentencia provocó movimientos en Asturias. El exdiputado de Podemos Daniel Ripa presentó una denuncia que se está tramitando. El Principado “estudió” esa sentencia, pero de momento no puso ninguna denuncia propia.

“La comunicación hace referencia, además, a la decisión del ministerio de levantar temporalmente el peaje de la M-12 tras el corte de la M-14 por la rotura de una tubería y de la línea 8 de Metro en el entorno del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en Madrid, como ejemplo de aplicación de criterios de proporcionalidad y protección de las personas usuarias cuando se ven gravemente afectadas las alternativas viarias gratuitas”, indica el Principado.

“Ante todas estas circunstancias, a las que se suman las acciones emprendidas recientemente por la Unión de Consumidores de Asturias, el Principado considera necesario que Transportes analice de manera específica la situación actual de la AP-66, en coordinación con la sociedad concesionaria y con la participación de las administraciones afectadas. El Ejecutivo reclama que se valore la proporcionalidad del peaje en los episodios de afectación acreditados y, en su caso, la adopción de medidas temporales de suspensión o compensación. Esta reclamación se desarrolla de manera paralela a las actuaciones que el Gobierno de Asturias ha puesto en marcha para impugnar la prórroga de la concesión del peaje, que ha sido objeto de una solicitud formal de revisión de oficio. Ambas medidas son diferentes y compatibles”, finaliza el Gobierno regional.

El Principado tiene en marcha una reclamación de oficio de la ampliación del peaje del Huerna, que cuestiona Europa. Es la antesala a acudir a los tribunales. La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) también apostó por esa misma vía, pero con un recurso propio. La Unión de Consumidores de Asturias, por su parte, elevó una reclamación ante la Dirección General de Consumo del Principado.