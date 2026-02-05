La marca de leche infantil que circula por España y que está contaminada: la Agencia de Seguridad Alimentaria alerta de la posible presencia de toxinas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada sobre la posible presencia de la cereulida en la leche de fórmula de la marca francesa Babybio. La alerta ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de Francia tras una incidencia de seguridad en la empresa fabricante, que posiblemente ha tenido efecto en los productos Babybio Caprea 1 con fechas de caducidad 28/07/2027 y 17/09/2027 y Babybio Optima 1 con fecha de caducidad 01/10/2027. La cereulida es una toxina con "gran riesgo" para la salud de los consumidores. No en vano, ya cobró una víctima este enero: un bebé que consumió leche de fórmula de Nestlé.

Cereulida: la resistente toxina que provoca náuseas y dolor abdominal

La cereulida es una toxina emética producida por cepas de 'Bacillus cereus', un bacilo gram-positivo que está presente en el suelo, el agua y las plantas, y que, por tanto, se encuentra de forma natural en muchos productos alimenticios. La ingestión de esta sustancia supone un gran riesgo para la salud de los consumidores, provocando náuseas intensas, vómitos, dolor abdominal y, a veces, diarrea. Además, en población vulnerable, como niños pequeños o personas con patología hepática, puede causar daño hepático agudo.

Si la omnipresencia de ‘Bacillus cereus’ supone una gran dificultad de mantener la seguridad en las empresas alimentarias, su resistencia al calor la aumenta todavía más: a pesar de que las células vegetativas de la bacteria pueden ser eliminadas a través de la cocción, sus esporas pueden sobrevivir el proceso y volver a activarse (germinar) en condiciones de conservación inadecuadas.

Normalmente, los niveles de toxinas en productos como la leche, las verduras y la carne son demasiado bajos para causar enfermedades. Sin embargo, el mínimo incumplimiento de las normas de procesamiento y almacenamiento puede llevar a la germinación de esporas y la multiplicación de células vegetativas.

Cabe destacar, entonces, la importancia de autocontrol en las fábricas alimentarias que permite asegurar la calidad de sus productos. Dicho esto, la alerta internacional ha sido posible gracias a los procesos de revisión de seguridad y el comunicado oportuno por parte de la propia empresa Babybio. A fin de no poner a disposición de los consumidores alimentos no seguros, se pone en proceso la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, verificada por las autoridades competentes de las comunidades autónomas.

Recomendaciones para los padres afectados

La AESAN aconseja abstenerse de consumir los productos afectados a las personas que las tengan en su domicilio.

Según el comunicado de Babybio, pueden ser contaminados los siguientes botes de fórmula infantil:

Babybio Caprea 1, de 800 g de peso, con números de lote 899014 (fecha de caducidad 28/07/2027) y 911057 (fecha de caducidad 17/09/2027),

Babybio Optima 1, de 800 g de peso, con número de lote 907179 (fecha de caducidad 01/10/2027).

En el caso de que se hayan ingerido productos de los lotes indicados, se debe consultar inmediatamente con el pediatra.