Multado con 200 euros por poner la baliza v-16 pero no hacer caso a otra obligación que tienen los conductores cuando hay una emergencia: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
Tener la baliza no te exime de otras obligaciones
Desde el pasado 1 de enero la baliza v-16 conectada es obligatoria en todos los vehículos españoles y hay que ponerla cuando tengamos una emergencia. Pero tener la baliza no te exime de otras obligaciones, y en caso de emergencia hay más obligaciones que, de no cumplirlas, puede hacer que nos ganemos una multa de 200 euros. Y ojo, porque la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos para que cumplan con su obligación.
Y es que cuando tenemos una emergencia en el vehículo tenemos que poner la baliza v-16 activada para que se conecte con la DGT 3.0, pero no es lo único que debemos de hacer. Y es que también tendremos que encender las luces de emergencia, no hacerlo supone una sanción de 200 euros, así que mucho ojo con lo que hacemos.
Así que tenemos que tener muy en cuenta un buen número de cosas antes de coger el vehículo, como contar con la documentación necesaria en todo momento, y todo para evitar una multa que no queremos que nos llegue.
Baliza v-16
En el caso de la baliza v-16, no tenerla supone una sanción de 80 euros. Aunque el ministro de Interior solicitó a las fuerzas de seguridad un periodo de gracia sin multar, es conocido ya que en Cataluña hicieron caso omiso y ya están multando a algunos conductores que no tienen la baliza v-16. No es el único lugar de España en el que han multado por no tener la baliza, y es que aseguran que también han multado en Valencia, aunque desde la DGT no han dado estos datos.
