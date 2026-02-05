Se hace oficial el nuevo permiso para los padres que da la Seguridad Social con hasta 32 semanas

Hasta 19 semanas de permiso por nacimiento y cuidado de menores, y hasta 32 en el caso de familias monoparentales. Ese es el gran avance para padres y madres en España, que el Gobierno aprobó el pasado mes de julio y que se está aplicando ya en todo el territorio nacional. Además, dos de esas semanas se pueden disfrutar hasta que el hijo o la hija tenga 8 años (son cuatro en el caso de hogares monoparentales). A ello se podrán acoger retroactivamente las familias cuyos hijos hayan nacido a partir del 2 de agosto de 2024. Este derecho se puede solicitar desde el pasado 1 de enero de 2026.

De esta forma, la prestación crece y pasa de 16 a 19 semanas en la mayoría de los casos, y se duplica para las familias monoparentales. Las nuevas tres semanas retribuidas, que serán gestionadas también por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), se articulan de la siguiente manera. La prestación se incrementa hasta las 17 semanas y será de igual duración e intransferibles entre ambos progenitores (28 en el supuesto de familias monoparentales) durante los primeros 12 meses del bebé, o, en el caso de adopción, guarda o acogimiento familiar en el primer año, a partir de la resolución judicial o administrativa.

Como establece la ley, se mantiene la obligatoriedad de que las primeras 6 semanas sean disfrutadas de forma ininterrumpida a jornada completa e inmediatamente tras el nacimiento o la adopción, acogimiento familiar o guarda. Además de todo lo anterior, las familias podrán disfrutar de dos nuevas semanas adicionales de permiso para el cuidado del menor, cuatro en el caso de monoparentales, de forma flexible hasta que el hijo o la hija cumpla los 8 años de edad.

Si el nacimiento, adopción, acogimiento o guarda se ha producido a partir 31 de julio de 2025 se pudo solicitar ya desde el pasado verano al INSS las 19 semanas que son de igual duración para ambos progenitores. Sin embargo, para los nacidos entre el 2 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025, estas dos semanas adicionales se pueden solicitar con carácter retroactivo desde hace poco más de un mes.

Cómo se solicita

La cuantía de estas prestaciones es equivalente al 100 por 100 de la base reguladora y se abona directamente por el INSS durante las semanas que dura el permiso. El Instituto Nacional de la Seguridad Social ofrece la posibilidad de solicitar la prestación por nacimiento de forma telemática, a través del portal Tu Seguridad Social y en esta página web.

Estadísticas

La Seguridad Social tramitó en Asturias un total de 7.332 prestaciones por nacimiento y cuidado del menor a lo largo de 2025, con un gasto de 56,22 millones de euros, según la estadística difundida este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Estas ayudas —conocidas popularmente como permisos de maternidad y paternidad— forman parte del sistema de protección a las familias y cubren el periodo de descanso tras el nacimiento o la adopción, guarda o acogimiento.

En el conjunto de España, la Seguridad Social gestionó 524.714 prestaciones en 2025, un 11,1% más que el año anterior. De ellas, 241.903 correspondieron al primer progenitor (habitualmente la madre) y 282.811 al segundo progenitor (normalmente el padre). El gasto total entre enero y diciembre alcanzó los 3.880,8 millones, frente a los 3.613,1 millones de 2024, lo que supone un incremento del 7,4%. El departamento que dirige Elma Saiz destacó además que el tiempo medio de tramitación de la prestación durante 2025 fue de 8 días.