La OSPA caldea la semana con "El pájaro de fuego"

La Orquesta Sinfónica del Principado (OSPA) tiene esta semana –hoy en el teatro Jovellanos de Gijón y mañana en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo– sendas citas con él público, las séptimas del programa de abono, con el concierto "Pájaro de fuego", que incluye obras de Shostakóvich, Ravel y Stravinsky. La velada, que dará comienzo a las 20.00 horas en ambas ciudades, está patrocinada por LA NUEVA ESPAÑA y cuenta con el violinista Javier Comesaña como solista y, a la batuta, al director Otto Tausk.

El programa se abrirá con el "Concierto para violín número 1 en La menor, op. 77" de Dmitri Shostakóvich, compositor del que se conmemora el 120.º aniversario de su nacimiento. La obra, escrita durante un periodo en el que el gobierno soviético se mostró particularmente represivo, es de tono sombrío y gran seriedad en comparación con otras sinfonías del mismo compositor.

Javier Comesaña tocará como solista en esta pieza. Vencedor del VI Jascha Heifetz International Competition de Vilnius y del Prinz-von-Hessen Preis, y laureado en la undécima edición del Joseph Joachim Violin Competition de Hannover, desarrolló una intensa actividad solista en sus primeros años de carrera, compartiendo escenario con orquestas españolas como la OCNE, la JONDE, la OSRTVE, las sinfónicas de Galicia, Barcelona, Sevilla y Castilla y León, y, en el extranjero, la NDR Radiophilarmonie de Hannover, la Orquesta Estatal de la Baja Sajonia (Ópera de Hannover), la Nacional de Lituania, la Sinfónica de Milán o la Orchestre de Chambre de París.

El concierto de la OSPA continuará con la "Pavana para una infanta difunta", de Maurice Ravel.

La obra que cerrará el concierto es, precisamente, la que da título al programa: la suite de "El pájaro de fuego" de Ígor Stravinsky, en su versión de 1945. Originariamente la partitura fue escrita como ballet, el que abriría la colaboración de Stravinsky con Diaghilev y que dejaría títulos tan emblemáticos como "Petrushka", "La consagración de la primavera" o "Pulcinella". El compositor escribió hasta tres versiones sinfónicas.

Comandará la velada musical el director holandés Otto Tausk, director musical de la Orquesta Sinfónica de Vancouver y asesor artístico de la Escuela de Música de la Sinfónica de Vancouver.

Las entradas para los conciertos, de algo menos de dos horas de duración (pausa incluida), están a la venta en las taquillas del Jovellanos y el Auditorio Príncipe Felipe, y en la página web de venta de entradas de la orquesta (ospa.koobin.com). Los precios están entre los 19 y los 24 euros.