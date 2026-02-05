Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El ovetense Juan Vázquez Zamora, alto cargo de la OCDE para América Latina

El economista, con amplia trayectoria en instituciones internacionales, es el nuevo jefe para Latinoamérica y el Caribe del Centro de Desarrollo Económico

Juan Vázquez Zamora.

Juan Vázquez Zamora. / LNE

Y. G.

Oviedo

El economista Juan Vázquez Zamora (Oviedo, 1981), hijo del exrector de la Universidad de Oviedo Juan Vázquez García, ha sido nombrado jefe para América Latina y el Caribe en el Centro de Desarrollo Económico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entidad con sede en París que aglutina a los 38 países más desarrollados del mundo.

La formación de Juan Vázquez Zamora arrancó en el Colegio de La Gesta y el Colegio San Ignacio de la capital asturiana y culminó con la licenciatura en Economía por la Universidad de Oviedo, el Master en Cooperación al Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y el Master en Economía de la integración Europea por el prestigioso Colegio de Europa de Brujas, considerado como uno de los centros más destacados en la formación de profesionales y funcionarios de la Unión Europea.

En su trayectoria profesional destacan los puestos desarrollados como ayudante de investigación en el Banco de España, en el Servicio de Estudios del Banco Santander, en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington y en la Delegación de la Unión Europea en Lima (Perú).

Es autor de un amplio número de trabajos académicos y profesionales, como los publicados en boletines del Banco de España o los informes realizados en el marco de la OCDE como el conocido "Latin American Economic Outlook", en el que ha participado y que ha coordinado en diversas ocasiones.

Además, Vázquez ha elaborado estudios sobre economías como las de Perú, Ecuador, Guatemala o República Dominicana. Ha participado en múltiples reuniones y foros internacionales, en particular en varias ediciones de las Conferencias Iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno.

Así, la semana pasada participó en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que reunió en Panamá a siete presidentes de gobierno, premios Nobel, empresarios y altos responsables de organismos multilaterales.

Hijo del ex rector de la Universidad de Oviedo Juan Vázquez y de la profesora María José Zamora, y padre de dos niñas, el economista reside y trabaja desde hace más de una década en París, ciudad que alberga la sede de la OCDE.

Este nombramiento refrenda la labor que hasta ahora ha realizado el economista ovetense en la OCDE, supone una importante responsabilidad añadida y un fuerte impulso a su carrera profesional.

