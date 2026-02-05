El peligroso déficit eléctrico de Asturias: la región consume más de lo que produce pese al refuerzo de la central de gas de Aboño

Asturias consumió el pasado año más electricidad de la que generó, por lo que fue dependiente del exterior para su suministro eléctrico. Esta situación se produjo a pesar de que en 2025 EDP y Grupo Masaveu transformaron el mayor grupo de generación termoeléctrica de la región, el número 2 de Aboño, para sustituir como combustible el carbón por gas, y de que las centrales que consumen gas (además de Aboño 2 los dos grupos de Soto de Ribera) registraron un fuerte incremento de actividad fruto de las medidas de protección aplicadas en el sistema eléctrico de España tras el apagón de abril.

Durante 2025, el consumo de energía eléctrica del Principado fue de 7.817,4 gigavatios hora (GWh), lo que supone un ligero descenso con respecto a 2024 (7.885,1 GWh), mientras que la producción descendió a 7.750,8 GWh. Por lo tanto, en 2025 se registró un saldo negativo entre generación y consumo de 66,6 GWh, según los datos recopilados por la Sociedad Asturiana de Estudios e Industriales (Sadei) de las empresas generadoras y distribuidoras de electricidad.

Según datos de Sadei, es el primera vez (desde que hay registros) que se produce un saldo negativo. No obstante, según datos de Red Eléctrica de España (el operador del sistema) el punto de inflexión ya se produjo el pasado año.

Las interconexiones eléctricas –con importantes carencias según el Gobierno del Principado– son ahora más determinantes que nunca para garantizar el abastecimiento energético de Asturias, región que tiene un potente sector industrial electrointensivo que necesita un suministro fiable y que además cuenta con importantes proyectos de descarbonización que supondrán una creciente electrificación de los procesos.

El lento desarrollo de las energías renovables en Asturias no ha logrado compensar el cierre de las centrales térmicas de carbón, cuya desaparición aún no se ha completado (Soto de Ribera sigue operando cuando se requiere su participación por necesidades del sistema eléctrico). El mantenimiento de generación con carbón y el protagonismo de las centrales de gas tras el apagón de abril explican que en 2025 más de 65% de la producción de electricidad en Asturias (5.095,2 GWh) procediera de centrales térmicas. El resto fue, principalmente, de origen hidráulico (1.423,8 GWh) y eólico (1.231,7 GWh).

Fuerte consumo industrial

Si se pone el foco en la demanda de electricidad en 2025 se aprecia que más del 82% del consumo en Asturias (6.473,5 GWh) está vinculado a la industria, una tasa que año tras año es la más elevada de España y resalta el fuerte peso de la industria electrointensiva en el Principado. El resto del consumo de electricidad (1.343,8 GWh) está vinculado a los usos domésticos, según los datos que publicó ayer Sadei.

Lo que se incrementó con fuerza en 2025 fue el consumo de gas natural en Asturias. Se alcanzaron los 13.057 GWh, lo que supone un aumento del 36% con respecto al año anterior y la segunda cifra anual más alta de la serie histórica. Este fuerte incremento de 2025 está vinculado a la mayor producción de los dos grupos de ciclo combinado de EDP en Soto de Ribera –que consumen gas natural– y a la transformación del grupo 2 de la central térmica de Aboño, que desde el pasado mes de julio consume principalmente gas natural (junto con gases siderúrgicos procedentes de la vecina factoría de ArcelorMittal en Veriña) en vez de carbón tras ser adaptada su caldera con una inversión de 40 millones.