Piedrafita Systems, atraída por el nuevo polo de defensa de Asturias: "Nos acercamos a nuestros principales clientes»

La compañía madrileña del sector de la defensa Piedrafita Systems ha creado un centro tecnológico en Oviedo para concentrar los servicios de desarrollo y programación de soluciones de software de todo el grupo, pero también para estar cerca de sus principales clientes en el negocio de los vehículos militares. La presencia en Asturias de GDELS-Santa Bárbara Sistemas, con su fábrica de Trubia; el desembarco de Indra con su división de vhículos militares Indra Land Vehicles en el Tallerón de Gijón, y los planes de expasión de Escribano E&M desde su centro de I+D de Avilés están confornado un polo de la industria militar que ya atrae a otras empresas del sector.

Piedrafita Systems se fundó en 1987 como empresa de diseño e ingeniería de vehículos de competición y en 1995 dio el salto al sector de la defensa con la intrumentación del primer prototipo del blindado Pizarro de Santa Bárbara Sistemas. Actualmente, Piedrafita es una referente en sistemas eléctricos y de supensión de vehículos de combate y el pasado noviembre firmó un acuerdo con Indra para desarrollar conjuntamente soluciones tecnológicas para vehículos militares terrestres.

Fuentes de Piedrafita Systems destacaron que la compañía ha pasado de ser una empresa de ingeniería a un grupo tecnológico completo y que el nuevo centro que ha abierto en Oviedo es el paso decisivo. "El nuevo centro responde a una necesidad de centralizar los servicios de desarrollo y programación de soluciones de todo el grupo Piedrafita en un emplazamiento que sirva también de acercamiento a nuestros principales clientes", señaló una portavoz de la compañía, que añadió que "con esta apertura logramos la deslocalización de nuestra actividad con un alto valor añadido, centralizando el conocimiento, integrando equipos y talento altamente especializado, de forma que se aumente la capacidad de ofrecer soluciones de software y construir un hub de conocimiento que dé ventaja competitiva al grupo a largo plazo".

El nuevo centro de Oviedo ha arrancado con un equipo de cinco personas. Antes de finalizar 2026 se prevé duplicar el número de integrantes y capacidades. "Estamos apostando por el talento local e impulsando el empleo cualificado en Asturias", señaló la portavoz de Piedrafita Systems.

Noticias relacionadas

La compañía está cerrando un convenio con la Fundación Universidad de Oviedo para incorporar estudiantes en prácticas remuneradas en el área de Ingeniería de Software, bajo un marco regulado por la universidad. Fuentes de las compañías señalaron que una vez finalizado el periodo de prácticas, "existe la posibilidad real de que el estudiante se incorpore a Piedrafita mediante un contrato laboral". n