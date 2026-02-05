El prestigioso matemático asturiano que llama a ir más alla del "cálculo de toda la vida": "Un alumno de Primero podría comprenderlo en dos o tres charlas"

Las matemáticas no solo sirven para calcular velocidades o áreas bajo una curva. También pueden ayudarnos a comprender procesos complejos de la naturaleza que no olvidan su pasado. Esa fue la idea central de la charla impartida por el profesor Juan Luis Vázquez en la Facultad de Ciencias de Oviedo bajo el título "Progreso del Cálculo. El misterio de la media derivada". En ella, Vázquez defendió el desarrollo y la divulgación de una nueva herramienta matemática: los operadores integrodiferenciales, una técnica que combina derivadas, integrales y memoria.

"El objetivo es desarrollar una técnica más dentro del mundo del cálculo, tanto teórico como aplicado", explicó Vázquez. Según el prestigioso profesor asturiano, los procedimientos clásicos (derivadas e integrales) han permitido durante siglos modelizar multitud de fenómenos físicos y biológicos. Sin embargo, muchos de esos fenómenos no dependen solo del instante actual, sino también de lo ocurrido antes. Ahí entra en juego el concepto clave de su propuesta: los procesos con memoria.

A diferencia del cálculo tradicional, las nuevas herramientas permiten incorporar el pasado al análisis matemático. "No es el cálculo de toda la vida", subrayó. "Introduce un concepto muy importante en fenómenos físicos y biológicos", añadió. Y aunque pueda sonar complejo, Vázquez aseguró que, con un poco de buena voluntad, "un alumno de primer curso podría comprender los fundamentos en apenas dos o tres charlas".

Las matemáticas en la sociedad

Más allá del contenido técnico, la charla se convirtió también en una reflexión sobre el papel de las matemáticas en la sociedad. Vázquez recordó que los matemáticos son una ciencia auxiliar, pero esencial, uniendo (como ya apuntó Galileo) la innovación creativa con la aplicación práctica. "Los matemáticos somos artistas, en cierto sentido", afirmó y explicó: "Desarrollas un cálculo, escribes una tesis y eres feliz. Pero queremos que los grandes proyectos de investigación investiguen cosas punteras".

En ese punto, el profesor lanzó una advertencia histórica. España, dijo, no puede permitirse repetir el error del pasado, cuando el nacimiento del cálculo en países como Italia, Francia o Alemania pasó desapercibido en nuestro país. Hoy, sin embargo, el contexto es distinto. "España es un país abierto, preparado para predicar el amor a la belleza, la innovación y el arte", señaló, aunque reconoció que aún falta consistencia a la hora de sostener grandes proyectos científicos a largo plazo.

La clave, para Vázquez, está en la perseverancia. Recordó trayectorias como la de Euler, que trabajó durante seis décadas y dejó una herencia intelectual inmensa. "Eso es lo que al final da rendimiento", afirmó, reivindicando la creación de un ecosistema intelectual que avance de forma continua y conectada con el mundo.

"Sin renunciar a las raíces, pero con vocación global". Esa es la reflexión que ha guiado su carrera. "Soy partidario de meterse en el mundo y no olvidar sus raíces", resumió. De hecho, gran parte de su investigación la ha desarrollado en francés y en inglés, impartiendo charlas ante audiencias internacionales de Japón, China, India, Europa o Estados Unidos.

Un mensaje claro atraviesa toda su intervención: las matemáticas no son un ejercicio aislado ni localista, sino una herramienta viva para entender el universo. Y para ello, como defendió Juan Luis Vázquez, hace falta memoria, creatividad y una mirada abierta al mundo.