El Principado otorga la declaración BIC a la colección de arte de Cajastur

El Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias, el máximo órgano asesor del Principado en esa materia, aprobó ayer la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la colección de arte de la antigua Caja de Ahorros de Asturias. La colección, cuyo inicio se remonta a 1945, contiene más de 1.500 pinturas, dibujos y esculturas, en su mayoría de artistas asturianos del siglo XX. También cuenta con obras de datación anterior, del XIX, y de artistas de fuera de Asturias.

La Consejería de Cultura amplió, en octubre del año pasado, el plazo de información pública del expediente abierto para declarar BIC la colección, cuya titularidad comparten la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias y Unicaja, en atención a las entidades e instituciones culturales que demandaban más tiempo para presentar alegaciones e informes. Por entonces el Ejecutivo regional manifestó su voluntad de reunir en Asturias las 1.063 obras incluidas en el expediente abierto para declarar BIC la colección. Durante la tramitación del expediente se añadieron otras 470 piezas.

El Consejo del Patrimonio Cultural, que estuvo presidido por la consejera Vanessa Gutiérrez, también ha dado luz verde a la declaración BIC del yacimiento arqueológico de Lucus Asturum, en Llanera, y el teatro costumbrista asturiano, al que estará dedicada la Selmana de les Lletres Asturianes 2026.

Todas estas propuestas serán elevadas al Consejo de Gobierno para su aprobación por decreto.