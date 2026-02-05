Principado y Unicaja firman un acuerdo para que la colección de arte de Cajastur dispersa por España regrese a Asturias

Un día después de que el Consejo de Patromino del Principado de Asturias aprobara la declaración de BIC de la colección de arte de la antigua Caja de Ahorros de Asturias, y casi como una consecuencia lógica y una coreografía ya ensayada, la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, y el director general de Legal de Unicaja, Juan Sebastián Medina, anunciaron este jueves a la una de la tarde el regreso a Asturias de las piezas de esa colección que habían salido de la región y se hallaban dispersas por España. Son, precisó, Guitérrez, 172 obras de arte de autores de la talla de Vaquero Turcios, Antonio Suárez o Alejandro Mieres, y la buena noticia es que retornarán al lugar en el que se conformó la colección "a la mayor brevedad posible".

Por parte de Unicaja, Medina aseguró que la entidad financiera persigue con este acuerdo "poner el patrimonio al servicio de los asturianos". Porque, más allá del regreso, el acuerdo de intenciones que este jueves se firmó en la sede de la consejería de.Cultura y que incluyó la presencia de varios directivos de Unicaja, incluye una cesión temporal de estos fondos. Las dos partes se han dado un plazo de seis meses para convertir este protocolo de intenciones en un convenio, pero, insistió Vanessa Gutiérrez, el primer objetivo es que las obras que salieron de la región regresen "a la mayor brevedad posible".

Aunque el BIC que se había aprobado el miércoles afecta a toda la colección de la antigua Caja de Ahorros de Asturias, el convenio anunciado este jueves se refiere solo a los fondos que son propiedad de Unicaja, 1.073 obras, según indicó tras la firma del convenio la entidad, no a los que pertenecen a la Fundación Cajastur y que ya están en la región.

Dónde y cuándo se podrá ver esta colección de arte es todavía una incógnita. La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, indicó que es una colección de una dimensión muy grande y que todavía no hay una decisión tomada sobre el lugar en el que se podrán exhibir estas obras de arte.