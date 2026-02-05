El rector pide "estabilidad" para las becas Severo Ochoa: "Son una herramienta clave que permite atraer y formar talento joven de alto nivel"

La falta de convocatoria de las becas Severo Ochoa 2025 para doctorandos por parte del Principado ha generado inquietud en el ámbito universitario y entre los jóvenes investigadores que esperan esta vía de acceso a la carrera académica. El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, se pronunció este jueves al respecto, subrayando la importancia estratégica de este programa y la necesidad de dotarlo de estabilidad, aunque comprende los contratiempos de la Administración.

Según explicó, las becas Severo Ochoa constituyen una herramienta clave para la institución, ya que permiten atraer y formar talento joven "de alto nivel". "No ha permitido nutrirnos de talento joven que prepara sus tesis doctorales con nosotros y del que una buena parte acaba quedándose en nuestras aulas y laboratorios", señaló. En ese sentido, el rector destacó que el impacto del programa va más allá de la formación doctoral, contribuyendo de manera directa a la renovación y fortalecimiento del sistema universitario y de investigación.

No obstante, reconoció también la complejidad que supone poner en marcha un programa de estas características. Las becas Severo Ochoa, afirmó, exigen procesos de selección "especialmente cuidados, con criterios muy transparentes, objetivos y con altos estándares de exigencia". "Eso tiene dificultades técnicas y, en ocasiones, conlleva retrasos", admitió, apuntando a la "ambición y complejidad administrativa" del programa como uno de los factores que explican la situación.

A pesar de ello, Villaverde se mostró comprensivo con los investigadores y con la incertidumbre que les genera la falta de convocatoria. "Entiendo perfectamente que hay mucho talento joven esperando a que salga esa convocatoria", afirmó, Por eso, aseguró haber trasladado en varias ocasiones a la Consejería la disposición de la Universidad a colaborar en todo lo que esté en su mano, recordando además que no se trata únicamente de un proyecto puntual, sino de un programa estratégico para el sistema universitario.

El máximo responsable de la institución académica insistió en la necesidad de que las becas Severo Ochoa cuenten con una periodicidad cierta y un calendario conocido. A su juicio, esta estabilidad es fundamental para ofrecer tranquilidad a los investigadores y permitirles planificar su futuro académico con mayor seguridad. "Tiene que ser una herramienta más a su disposición para poder iniciar su carrera académica", recalcó.