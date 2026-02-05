Sanz Montes acompaña hoy al cardenal Artime en la misa del Socorro de Luanco

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, acompañará hoy al cardenal asturiano Ángel Fernández Artime en la celebración de la misa del Santísimo Cristo del Socorro, en Luanco. Cuando todavía resuenan los ecos de la polémica desatada por uno comentario suyo en las redes sociales en el que criticó con un "no todos caben" la política de regularización de inmigrantes del gobierno central, el prelado asturiano concelebrará con el purpurado, hombre de confianza del nuevo Papa, en la tradicional celebración gozoniega, que este año conmemora su 250 aniversario. A la reflexión de Montes y la contestación en forma de manifiesto firmado por un centenar de católicos asturianos han seguido posicionamientos públicos a favor y en contra del prelado. Ayer mismo, su nombre protagonizó parte del debate de la Junta del Principado cuando la diputada Covadonga Tomé citó su nombre como "corista" de Vox al tratar de la creación de un observatorio del odio. El diputado de IU Xabel Vegas fue más allá y le acusó de "ponerse el traje de influencer de la ultraderecha": "Se ha convertido en un altavoz del odio. Y no vamos a permitir que un escuadrista con sotana parda dañe la convivencia en Asturias escupiendo bilis desde el púlpito".

Jesús Sanz Montes. |