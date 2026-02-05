"Lo siento", dice el croata que cortó el cuello a un desconocido en un pueblo de Llanes, y que acepta ocho años de cárcel en la Audiencia

"Lo siento", ha dicho este jueves en la Audiencia, en un español con acento de los Balcanes, el croata acusado de cortar el cuello a un desconocido en Villahormes (Llanes) en junio de 2024, sin motivo ni discusión alguna. Rade Vidovic, de unos 40 años, ha aceptado una condena de ocho años de cárcel, después de que la fiscal rebajase su petición inicial de 14 años al considerar que el acusado sufría un trastorno psíquico cuando cometió los hechos.

Previamente, el tribunal, presidido por el magistrado Javier Domínguez Begega, contactó con el septuagenario que sobrevivió milagrosamente al ataque del croata para preguntarle si se mostraba conforme con la conformidad alcanzada, a lo que respondió afirmativamente.

Rade Vidovic, defendido por la letrada Padricia Díez Isla, está en prisión desde que se produjeron los hechos, sobre las 14,45 horas del día 19 de junio del 2024. El croata, en situación regular en España, se hallaba en un establecimiento en la localidad de Villahormes, realizando tareas de mantenimiento a cambio de alojamiento y comida, acogido por el dueño del mismo.

En un momento dado, acudió al local un hombre de 71 años, preguntando si el bar estaba abierto, a lo que el dueño le respondió que estaba cerrado por vacaciones, por lo que el hombre decidió quedarse sentado en uno de los bancos que se encuentran en el exterior del negocio. A continuación, sin discusión previa ni motivo alguno, el procesado, llevando en la mano un cuchillo de 18,5 centímetros de hoja que había cogido del interior de la cocina, se acercó de modo repentino y sorpresivo, y con intención de acabar con la vida del septuagenario, le realizó por delante un corte en el cuello.

El procesado se introdujo en el interior del establecimiento por la puerta principal y, ya dentro, dijo: “He matado a un hombre”. La víctima quedó tendida en el suelo, sangrando abundantemente por el cuello, y fue auxiliada por diferentes personas los que estaban presentes en el lugar, que usaron varios trapos para taponar la herida. A consecuencia de estos hechos, el septuagenario fue trasladado al Hospital de Arriondas, donde se le realizó una traqueotomía de urgencia, y derivado al HUCA, al existir riesgo inminente para su vida.

La herida afectó a varias venas yugulares anteriores. Provocó una hemorragia profusa que no cedía y que podía haber llegado a ser letal. Además, afectó a la pared interior de la tráquea, lesión potencialmente letal.