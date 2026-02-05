Todavía no se fue la borrasca "Leonardo" y la AEMET alerta de la llegada de otro temporal atlántico: así afectará a Asturias

Todavía no se ha ido la borrasca "Leonardo" y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya advierte que otro temporal atalántico llegará el sábado a la Península Ibérica. Según advierte el organismo, el frente actualmente activo, que está dejando en Andalucía miles de evacuados, localidades incomunicadas y una desaparecida en Málaga, empezará a disiparse a partir de mañana, viernes. Sin dar una tregua, el sábado otra borrasca descargará con fuerza sobre el sur peninsular.

Los meteorólogos advierten que este nuevo fenómeno dejará lluvias abundantes en zonas donde ya ha caído mucha agua en los últimos días y, por lo tanto, esto incrementará el riesgo de inundaciones y desbordamientos en la región. Todo apunta a que el temporal se alargará como mínimo hasta el domingo.

Los pronósticos indican que, después de un miércoles de lluvias extremas en Andalucía y un jueves donde aún sigue descargando con fuerza, la borrasca "Leonardo" empezará a disiparse a partir del viernes. Aun así, según advierte la AEMET, para esta jornada se esperan precipitaciones en la vertiente atlántica peninsular y con menor probabilidad al entorno mediterráneo.

Fuertes lluvias en Asturias

Aunque nada tienen que ver con los del sur, los fuertes chubascos provocados por "Leonardo" también se han sentido este jueves en Asturias. Por ejemplo, en Degaña han caído casi 50 litros por metro cuadrado a lo largo del día. En Pola de Somiedo se han registrado más de 30; en Ibias 25; en Pajares 16... En Oviedo también están cayendo unos tremendos chaparrones.

El pronóstico para mañana, viernes

Según la previsión meteorológica de la AEMET, este viernes Asturias estará en alerta amarilla por fuerte oleaje y habrá "rachas muy fuertes de viento de suroeste en zonas altas de la Cordillera y del tercio occidental". Se esperan "intervalos nubosos más abundantes durante las horas centrales, poco nuboso en el litoral en las últimas horas". Las lluvias serán débiles y ocasionalmente moderadas en la Cordillera y el tercio occidental, siendo menos probables y dispersas en el resto. La cota de nieve empezará en los 1.200-1.400 metros y acabará bajando al final del día a los 900-1.000 metros. Las temperaturas mínimas estarán en descenso, siendo menos acusado en el oeste, mientras que las máximas en ligero descenso en el este y con pocos cambios en el oeste.

El sábado

Para el sábado, el parte meteorológico es similar. Esto dice la Aemet: "Cielo nuboso o cubierto, con abundante nubosidad baja matinal y vespertina acompañada de brumas y probables nieblas matinales dispersas en cotas altas. Probabilidad de precipitaciones débiles dispersas a partir de la mañana, más frecuentes en la Cordillera. Cota de nieve en ascenso desde 900-1000 metros hasta 1200-1400 metros. Temperaturas con pocos cambios significativos. Heladas débiles en cumbres. Viento de sur y suroeste, moderado al principio en el litoral e interior, que amaina por la tarde y tiende a variable en el litoral. No se descartan rachas muy fuertes en zonas altas de la Cordillera y del tercio occidental en las primeras horas".

El domingo

El fin de semana terminará en el Principado con mayor estabilidad. Se esperan lluvias débiles ocasionalmente moderadas, más probables al final del día y temperaturas en ligero descenso o sin cambios.