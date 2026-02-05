Toma de posesión de dos magistrados de la Audiencia Provincial en Oviedo
V. M.
Dos nuevos magistrados tomaron posesión ayer de sus cargos en la Tribunal Superior de Justicia de Asturias para cubrir plazas vacantes en la Audiencia Provincial de Oviedo, reforzando así la estructura judicial del Principado tras varios meses con bajas por distintas contingencias.
El acto se celebró ante el presidente del alto tribunal asturiano y la Sala de Gobierno, Jesús Chamorro. Los nombramientos corresponden a Gregorio Galindo Alamán, que se incorporará a la Sección Sexta, y a Marta Baragaño Argüelles, destinada a la Sección Primera.
Galindo Alamán ejercía hasta ahora como magistrado titular de la plaza número 14 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Valladolid, antiguo Juzgado de Primera Instancia número 14, donde desarrolló su labor en el ámbito del orden civil. Baragaño Argüelles ocupaba la plaza número 12 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Gijón, antes Juzgado de Primera Instancia número 12, también especializada en materia civil. Con estas incorporaciones, la Audiencia Provincial recupera la cobertura completa de dos secciones clave.
