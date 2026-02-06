Agenda: qué hacer hoy viernes 6 de febrero en Asturias

Oviedo

Conversación sobre Venezuela

Lorent Gómez Saleh, premio "Sájarov" en 2017, hablará a las 19.30 horas, en el Club, sobre la situación que atraviesa Venezuela en su camino hacia la democracia. El activista, superviviente de la cárcel conocida como "La Tumba", es próximo a la opositora al chavismo María Corina Machado. Conversará con el periodista Enrique Monje en un acto organizado por Tribuna Ciudadana.

Ópera Carmen

El Teatro Campoamor acoge a las 19.30 horas, la representación de la ópera "Carmen", de Georges Bizet, uno de los títulos más populares del repertorio lírico, dentro de su programación de ópera.

Matadero Uno

La librería Matadero Uno acoge a las 19.00 horas, la presentación del libro "Sé morir", de Elena Mesa. La autora estará acompañada por Leticia Sánchez Ruiz. El acto tendrá lugar en la librería Matadero Uno, en la plaza de Riego, 1, de Oviedo.

La imaxe, lo tapecío

La Sala Borrón (c/ Leopoldo Calvo Sotelo, 5, Oviedo) acoge la exposición "La imaxe, lo tapecío", de Pablo Casanueva, comisariada por Natalia Alonso Arduengo. La muestra se inauguró el jueves 8 de enero a las 19.30 horas y podrá visitarse hasta el 13 de febrero, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 1 de marzo se puede visitar "In Arcadia", el nuevo proyecto de Alberto Ámez. Sigue también, hasta el 8 de febrero, la exposición antológica de Jaime Herrero "Desde el gran teatro de sombras". Completan el programa actual la colección dedicada a la producción de Matarranz entre 2020 y 2025. Además, se puede visitar la exposición permanente del museo, que abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Gijón Arena

La plaza de toros de El Bibio acoge desde las 21.00 horas el concierto de "La Maravillosa Orquesta del Alcohol", "La M.O.D.A.", en el marco de la gira de presentación del disco "San Felices".

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas arrancará en el teatro Jovellanos "Amor eterno. El mejor homenaje a Rocío Dúrcal", interpretado por Mina Longo. La cantante estará acompañada por su banda y habrá mariachi. La cita la organiza Santo Grial.

Teatro de la Laboral

El humorista Daniel Fez ofrecerá su espectáculo "La vida regulinchi" en el teatro de la Laboral. La cita arrancará a las 20.30 horas y se extenderá hasta las 21.45 horas. Además, a las 19.00 horas, en el Paraninfo de la Laboral se proyectará "Ciudad sin sueño", de Guillermo Galoe, quien protagonizará un encuentro con el público asistente.

Antiguo Instituto

La exposición "13", de creadoras asturianas, se podrá visitar hasta el 15 de febrero. La muestra se ha configurado a partir de la creación del calendario y agenda de igualdad 2026 "Creadoras Contemporáneas en Asturias". Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Ateneo de La Calzada

A las 20.00 horas, tertulia botánica de la Asociación Festuja Jierru. La actividad está abierta a cualquier persona interesada.

CMI El Coto

A las 19.00 horas, se proyectará la película "AMAL", de Mohamed Siam, en el marco del ciclo de cine africano organizado por LATE Asturias. Además, hasta el 27 de febrero se podrá visitar la exposición "Pixel nostalgia: Historia de los videojuegos retro", organizada por la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro. Los horarios son de lunes a viernes de 8.30 a 21.15 horas.

CMI El Llano

A las 19.00 horas se podrá disfrutar de la proyección de "El extraño amor de Martha Ivers", en el marco de la segunda edición del ciclo sobre cine negro. Organiza la Sociedad Cultural Gijonesa. Además, hasta el 27 de febrero se podrá visitar la exposición fotográfica "El instante retratado", de la Universidad Popular. El alumnado de los cursos de fotografía mostrará así el trabajo realizado durante los diferentes talleres y cursos dirigidos por sus profesores Cecilia Aguirre y Pedro Timón.

CMI La Arena

A las 19.00 horas se proyectará "Tres días con la familia", de Mar Coll. Además, en la sala de exposiciones se puede ver la muestra "Una vida de creación", de Ramón Viguela que repasa diversas obras pictóricas, esculturas y otras actividades artísticas de los últimos 56 años. Estará abierta al público hasta el 6 de febrero en horario de lunes a viernes de 8.15 a 21.15 horas.

Toma 3

A las 22.00 horas, la cafetería Toma 3 acoge una charla y sesión de firmas de "Drugos", por su gira "Haz ruido mientras puedas".

Teatro Albéniz

A las 21.00 horas dará comienzo "Hechizo. Homenaje a Héroes del Silencio".

Museo Evaristo Valle

Se podrá visitar la exposición "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle". Asimismo, la muestra "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 16 de febrero se podrá disfrutar de la exposición "Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista". Además, hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Hasta el 28 de febrero estará "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar "Gas, óxido, sal", de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola, hasta el 22 de febrero. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la exposición "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición "Castros, novedades arqueológicas de Asturias" como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Galería Llamazares

Hasta el 27 de marzo puede visitarse la exposición "Paisajes de resistencia", de Ángel Marcos. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Antigua Rula

El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Avilés y comarca

Musical "Sonrisas y lágrimas" en el Teatro Palacio Valdés

Primera función de un musical para un público familiar que cuenta la historia de la familia Von Trapp en la Austria de los años 30. Será a las 20:00 horas en el Teatro Palacio Valdés.

"Vives como un rey" en el Niemeyer

La compañía de teatro "La Zarra" interpreta la obra "Vives como un rey" en la sala Club del Centro Niemeyer.

Fiestas del Socorro de Luanco

Actuaciones corales en el bar La Marina (20.00 horas) y en el Camarote (20.45) dentro del certamen de canción marinera de Luanco. Además, la banda "Maestro Lupi" actuará en la iglesia de Santa María a las 20.00 horas.

Concierto de "Travo" en la Factoría Cultural

La banda portuguesa "Travo" actúa a partir de las 21.00 horas en la Sala Escénica de la Factoría Cultural dentro del ciclo Factoría Sound.

Avilés y comarca, capital de los guisos de cuchara

La comarca de Avilés es la capital de los platos de cuchara con la segunda edición de las jornadas gastronómicas "Homenaje a los guisos de invierno". Los establecimientos adheridos ofrecen platos y menús a precios populares. Pote, fabada o garbanzos con bacalao y espinacas. En forma de raciones con precios de entre 15 y 25 euros, o como completos menús, con precios que oscilan entre los 24 y 30 euros. Hasta el 8 de febrero.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "Ramón Masats. Visit Spain", que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

JVI Encuentro Coral de las Comarcas Mineras en Langreo

Este viernes se celebra la segunda sesión del VI Encuentro Coral de las Comarcas Mineras, que tendrá lugar a las 19.30 horas en el teatro José León Delestal de La Felguera. La entrada es libre hasta completar aforo. Hoy actúan el Coro San Martín de Sotrondio, el Orfeón de Mieres, el Coro Santiaguín, el Ochote Langreano y el popular Coro Minero de Turón. Organiza Fecora, la Federación Coral Asturiana.

Gala contra el cáncer en Laviana

Laviana celebra hoy su V Gala Solidaria contra el Cáncer y la demanda de entradas ha sido tal que ha obligado a la organización a cambiar de recinto. Si en un principio estaba previsto que el acto se celebrase en la Casa de Cultura, finalmente será en el recinto ferial, a partir de las 17.00 horas. Las entradas solidarias valen 5 euros. Hay fila cero. En el escenario habrá trece grupos musicales, de baile y de teatro. Participarán la Banda de Acordeones de Villoria; la SofiDance Academy (El Entrego); el grupo de Panadereteres de Tolivia; el Grupo de Sevillanas del Centro Social de Laviana; el Coro Infantil y Juvenil Lumba; el Taller de Voces del Centro Social de Personas Mayores de Sama de Langreo; la Masa Coral de Laviana; Raquel de la Cuesta Riba y José Luis de Rioseco; el Grupo de Teatro La Cascaya; la academia ¿Bailamos?, el Grupo de Baile de Amas de Casa de Laviana e Iván Suárez.

Exposición en Langreo sobre Dolores Ibárruri

Langreo acoge, hasta el 27 de febrero, la muestra "A Dolores le gustaba cantar", un proyecto artístico y reivindicativo que ofrece un repaso a la biografía de Dolores Ibárruri, "Pasionaria". Podrá visitarse en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado". La exposición reúne un conjunto diverso de obras que incluyen pintura al óleo, textiles bordados, fotomontajes y técnicas mixtas.

Exposición de los socios de la Asociación AFAC en Laviana

La exposición fotográfica "Socios de AFAC" (Asociación Fotográfica a Contraluz) puede verse hasta el 7 de febrero en el Cidan de Pola de Laviana. Hay imágenes de todo tipo. El horario de visita es de 10.00 a 14.00, de lunes a viernes.

"Liry: en el infierno", exposición en la Centro Cultural de Moreda

El Centro Cultural de Moreda acoge hasta el 13 de febrero la exposición "Liry: en el infierno", un "audio relato ilustrado de una experiencia que ningún hijo debería vivir". Es obra de Lilián Azañón Fernández. Se puede ver los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo se encuentra hasta finales de febrero en temporada baja. Está abierto los viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro

Visitas guiadas al conjunto de arquitectura indiana de Somao (Pravia)

Pravia Turismo organiza los viernes a las 11.00 horas visitas guiadas a la localidad de Somao, famosa por la abundancia de elementos arquitectónicos con sabor indiano. En Somao, Pueblo Ejemplar de Asturias en 2020, las casas de indianos destilan el espíritu romántico, idealista y generoso con el que fueron concebidas, y acercarse a ellas es siempre un goce estético. Aunque cada una es distinta y singular, todas destacan por sus jardines, por sus escalinatas de acceso, por la nobleza e innovación de sus materiales (maderas, cerámicas…), por sus torres, sus grandes galerías acristaladas, la colorida paleta de sus fachadas y la presencia de una o varias palmeras, un símbolo exótico de su fortuna al otro lado del charco. Para asistir a las visitas guiadas debe hacerse reserva llamando al teléfono 985 821 204.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza varias actividades. A las 12.00 horas un recorrido por Villanueva, "La aldea tradicional", el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Oriente

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura riosellana acoge hasta el 28 de febrero la exposición "Los retratos del viaje", de Eduardo Bastos. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Cueva de El Pindal

Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608 175 284.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Occidente

Visitas al mazo de Mazonovo

En Mazonovo, en Santa Eulalia de Oscos, puede visitarse un mazo del siglo XVIII activo en el siglo XXI, una excelente muestra de la industria herrera de la comarca, que hasta el siglo XIX exportaba material elaborado a Fonsagrada, Vegadeo, Castropol y otros territorios de Asturias y Galicia. Este conjunto se halla restaurado y rehabilitado en su integridad para la comprensión de la industria del hierro. El edificio de la ferrería destaca por encontrarse en un estado en el que no ha sufrido grandes modificaciones con el paso del tiempo. En él podrás forjar tu propio clavo y llevártelo de recuerdo. Viernes y sábado: de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Demostraciones: 12.30, 13.30, 16.30, 17.30 y 18.30. Domingo: de 11.00 a 14.00 horas. Demostraciones: 11.30, 12.30 y 13.30. Martes, miércoles y jueves, demostraciones a las 13.00 horas. La entrada cuesta 4 euros para mayores de 16 años y 2 euros para los niños de 10 a 16 años.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies "Globicephala melas" "Balaneoptera physalus" y "Physeter macrocephalus". La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos. Horario: sábados y domingos, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas. De miércoles a viernes, de 16.30 a 19.30. Lunes y martes, cerrado.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.