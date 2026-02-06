Arde material en una empresa de maderas de Cangas de Onís

Un incendio registrado en una empresa de maderas de la localidad de Mestas de Con, en el concejo de Cangas de Onís, mantuvo a los Bomberos del SEPA ocupados durante casi cuatro horas. El aviso del incendio se produjo a las 5.20 horas de la madrugada. Las llamas afectaban a unos palés de madera y parte de una chapa almacenados en un silo. No hubo que lamentar afectados.

Un bombero lucha contra el fuego en el interior de la empresa. / SEPA

Al lugar acudieron bomberos con base en los parques de Cangas de Onís, Llanes y Piloña, que controlaron el fuego a las 6.01 horas. El incendio no se dió por extinguido hasta las 9.15 de la mañana.