Un argayo corta al tráfico la carretera entre Berducedo (Allande) e Ibias
Se han establecido desvíos alternativos por las carreteras AS-29 (Cangas del Narcea-Ibias) y AS-14 (Pola de Allande-Puente del Infierno).
A. E.
La carretera autonómica AS-34, que comunica la localidad Berducedo y el Pozo de las Mujeres Muertas (Allande), vía de acceso hacia el municipio de Ibias, ha quedado cortada al tráfico este viernes en el tramo comprendido entre los kilómetros 19 y 20, justo antes de San Salvador desde Berducedo, a causa de un desprendimiento de tierra y árboles que ha invadido la calzada.
La Consejería de Movilidad y el Ayuntamiento de Allande han informado de que técnicos del Principado han evaluado la situación y está previsto que durante el dia de mañana se inicien los trabajos de retirada de los materiales y se complete el reconocimiento de la zona, con el objetivo de restablecer la circulación a la mayor brevedad posible.
Mientras dure el corte, en tanto no se asegure la zona y pueda recuperarse el tránsito de vehículos, se han establecido desvíos alternativos por las carreteras AS-29 (Cangas del Narcea-Ibias) y AS-14 (Pola de Allande-Puente del Infierno).
