Arranca el IX concurso nacional “En busca del mejor cachopo elaborado con Ternera Asturiana”

El Consejo Regulador de la I.G.P. Ternera Asturiana y el Salón Gourmets convocan la novena edición del Concurso Nacional “En busca del Mejor cachopo elaborado con Ternera Asturiana”, un certamen que, tras el éxito y la proyección alcanzados en ediciones anteriores, se ha consolidado como una referencia imprescindible dentro del calendario gastronómico nacional y como uno de los grandes atractivos del Salón Gourmets, la cita profesional más importante de Europa para los productos de alta gama.

Convertido ya en un auténtico escaparate de excelencia culinaria, el campeonato busca reconocer la mejor elaboración de cachopo de España realizada con Ternera Asturiana, poniendo en valor tanto la calidad del producto como el saber hacer de los establecimientos participantes.

Un momento de la edición anterior / Carlos Allende

La inscripción, totalmente gratuita, estará abierta del 3 al 9 de febrero a través de la página web de Ternera Asturiana. El concurso contará con un máximo de 50 restaurantes participantes de todo el territorio nacional.

El jurado realizará visitas anónimas a los establecimientos entre el 11 de febrero y el 31 de marzo, de las que saldrán los 12 finalistas que competirán por el título el próximo 13 de abril en el marco del Salón Gourmets de Madrid, un escenario que refuerza la visibilidad y el prestigio del galardón.

El panel de expertos estará integrado por reconocidos cocineros, críticos y periodistas gastronómicos, quienes valorarán aspectos como la estética y originalidad del plato, la calidad del empanado y del relleno, la elaboración y el punto de la carne, así como el sabor del cachopo. Figuras de la talla de Nacho Manzano, Juanma Castaño, Goyo González, Mari Paz Marlo, Sergio Rama, Jaime Uz, Esther Manzano, Roberto Capone, Pilar Salas, José Carlos Capel o Raquel Castillo han formado parte del jurado en ediciones anteriores, avalando el rigor del certamen.

Asistentes en la edición anterior / Carlos Allende

El concurso repartirá 1.200 euros para el primer clasificado, 500 euros para el segundo y 300 euros para el tercero. No obstante, más allá de la dotación económica, el verdadero valor del premio reside en la enorme notoriedad y proyección mediática que obtiene el establecimiento ganador, un reconocimiento que se traduce en un notable incremento de ventas y posicionamiento. Restaurantes como Casa Eutimio, Casa Chema, el Merendero Covadonga, Río Astur Sidrería, Sidrería La Manzana , La Puerta de Cimadevilla o Restaurante Los Arcos ya han experimentado este impulso tras alzarse con el galardón.

En la edición de 2025, la victoria recayó en la villa marinera de Candás, concretamente en el emblemático restaurante Casa Repinaldo, con su “Cachopo PCH – Patrimonio Culinario de la Humanidad”, una propuesta que rinde homenaje al producto local y a la tradición asturiana. Elaborado con tapa de Ternera Asturiana, jamón de Alta Sierra de Tineo, queso de Oscos en lonchas y crema, y nueces para aportar un matiz crujiente, el plato destacó por su respeto absoluto al producto y su identidad asturiana.

Miembros del jurado en la octava edición del concurso / Carlos Allende

Esta iniciativa nació con el objetivo de poner en valor uno de los platos más queridos y populares de la gastronomía asturiana, el cachopo, reconociendo a aquellos establecimientos que apuestan por la carne de la Indicación Geográfica Protegida Ternera Asturiana para su elaboración, ideal por su terneza, jugosidad y bajo contenido graso.

El Salón Gourmets, marco en el que se celebrará la gran final, es el mayor evento de Europa dedicado a productos gourmet y alimentos y bebidas de alta gama. Reúne a más de 2.000 expositores procedentes de 30 países, presenta más de 55.000 productos y congrega cerca de 120.000 visitantes profesionales, generando un volumen de negocio estimado de 313 millones de euros en sus 72.000 metros cuadrados de exposición.