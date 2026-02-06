Asturias, líder en atención cardiovascular: el HUCA conmemora los 20 años de su exitoso modelo asistencial

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) celebra el 20º aniversario del Área del Corazón, un modelo asistencial que sitúa al Principado entre las comunidades líderes del país en atención cardiovascular y que actualmente ofrece algunos de los tratamientos más avanzados, innovadores y complejos de la cardiología nacional.

Con motivo de esta efeméride, el HUCA y la Fundación Asturcor organizan una jornada científica este mismo viernes 6 de febrero para analizar la evolución de la cardiología en Asturias. Dos décadas después de su puesta en marcha, el Área del Corazón se ha consolidado como un servicio de alta especialización que integra asistencia, tecnología, investigación y formación al más alto nivel.

El desarrollo del Área del Corazón se apoya en tres grandes pilares. En primer lugar, el avance científico, que ha permitido progresos decisivos en los campos de la insuficiencia cardíaca, las enfermedades hereditarias, las terapias hipolipemiantes –que buscan reducir el colesterol y otras grasas en sangre-, la genética cardiovascular, la diabetes o la obesidad.

Programa de las jornadas. / Principado de Asturias

En segundo lugar, la revolución tecnológica, con la incorporación de técnicas punteras como los implantes de válvulas cardíacas por vía percutánea (TAVI), el intervencionismo estructural mitral y tricuspídeo, el corazón mecánico, la ecocardiografía 3D, el TAC cardiaco y la resonancia de alta resolución, que permiten planificar y tratar patologías complejas de forma cada vez menos invasiva. En este ámbito, el HUCA ha dado un nuevo salto cualitativo, al convertirse en centro de referencia internacional en imagen intracardiaca, que ofrece imágenes tridimensionales en tiempo real desde el interior del corazón del paciente y permite guiar procedimientos estructurales complejos con mayor precisión y seguridad.

El tercer pilar es la organización asistencial. La coordinación entre el 112, atención primaria, urgencias hospitalarias y cardiología intervencionista del HUCA y Cabueñes ha permitido extender a toda Asturias el programa de atención precoz al infarto de miocardio. En el último año se han atendido más de 700 pacientes, lo que coloca al Principado entre las cinco primeras comunidades autónomas en volumen de procedimientos.

Actualmente, el Área del Corazón está integrada por más de 330 profesionales, entre ellos 60 médicos, 25 residentes MIR, 150 enfermeras, 80 auxiliares, además de celadores y personal administrativo. Entre sus principales áreas de actividad destacan las siguientes:

Arritmias y electrofisiología: más de 500 ablaciones y 800 implantes de marcapasos al año, con técnicas cada vez más precisas y menos invasivas.

Imagen cardíaca: ha pasado de 5.000 estudios a más de 17.000 pruebas anuales, incorporando ecocardiografía 3D, resonancia y TAC cardíaco como herramientas clave para el diagnóstico avanzado y la planificación estructural.

Hemodinámica y cardiología intervencionista: 4.570 procedimientos anuales y liderazgo nacional en implantes percutáneos de válvulas aórticas, mitrales y tricuspídeas.

Cirugía cardíaca: el HUCA practica cerca de 900 cirugías al año, con lo que se sitúa entre los centros con mayor volumen de actividad a nivel nacional. Además, sus resultados clínicos figuran entre los mejores del país. También incorporan tecnologías como el corazón artificial.

Cardiología clínica e insuficiencia cardíaca: más de 3.000 ingresos anuales, hospitalización monitorizada al cien por cien y un modelo que potencia el hospital de día y la atención personalizada.

El HUCA mantiene la acreditación como Centro, Servicio y Unidad de Referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud en enfermedades cardíacas hereditarias, lo que reconoce su excelencia en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de cardiopatías familiares complejas

El liderazgo del Área del Corazón se apoya también en su capital humano, que incluye equipos multidisciplinares, programas de alta especialización y estancias formativas en centros internacionales. La formación continua, la incorporación de innovación tecnológica y la orientación al paciente consolidan un modelo que combina seguridad clínica, precisión diagnóstica y cercanía asistencial.

Dos décadas después de su creación, el Área del Corazón ha crecido en tamaño, en complejidad, tecnología y resultados, de modo que hoy garantiza el acceso de la población asturiana a la cardiología más avanzada.