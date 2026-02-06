La banda georgiana del "bumping" acepta condenas que suman doce años, pero se las cambian por la expulsión del país

La sección segunda de la Audiencia Provincial ha condenado a penas que suman doce años de cárcel a una banda de georgianos acusados de robar hasta cinco pisos en Oviedo, unos hechos ocurridos en enero de del año pasado, todos mediante el procedimiento del "bumping", que consiste en forzar, con una pequeña maza, el bombín de la puerta. Los tres acusados, Tengiz K., Jokola S. y para Nikoloz V., todos ellos defendidos por el abogado José Manuel Fernández González, aceptaron cuatro años y medio de cárcel en el caso del primero de ellos, y cuatro años y un día en el caso de los dos últimos. No obstante, las penas se les sustituyen las penas por la expulsión del país, al que no podrán volver en siete años. Han resarcido los daños y el valor de robado, si bien hay que tener en cuenta que la mayor parte de los efectos fueron recuperados.

Los robos se produjeron en las calles José López Muñiz, Cardenal Cienfuegos, Guillermo Estrada y Manuel Díaz Álvarez, así como al Avenida de Galicia. Los ladrones se llevaron colonias, joyas, gafas de sol..., todos los objetos que encontraron, incluso aquellos que fueron recuperados por los agentes.

Después de que se registrasen varios robos en Oviedo, los agentes de la Policía Nacionalestablecieron diferentes dispositivos de vigilancia hasta que lograron identificar a los sospechosos a bordo de un vehículo. Los policías divisaron cómo el grupo se dividía en dos. Dos de los georgianos salieron del coche para acceder a un edificio de la calle Padre Suárez, en el Campillín, mientras que el tercero los esperaba en el vehículo con actitud vigilante a todo lo que pasaba alrededor. La Policía Nacional decidió intervenir y los detuvo. En el maletero del coche se encontraron los efectos sustraídos de un piso en el que acababan de robar así como las herramientas que utilizaban para la apertura de las puertas.

También dieron con el domicilio de los tres detenidos, ubicado en el concejo de Colunga. Durante el registro se encontraron con relojes, joyas, dinero en efectivo y otros objetivos que habían sustraído de las casas así como más herramientas para forzar las cerraduras.

Noticias relacionadas

Los ladrones reventaban el bombín de las puertas con una pequeña maza. Una vez en el interior de las viviendas, se llevaban objetos fáciles de llevar, como joyas, relojes, perfumes, gafas... Generalmente actuaba una pareja de ladrones, mientras un tercero esperaba en el exterior con un coche, esperando a sus compañeros para huir a la mayor velocidad. El día que fueron detenidos, los agentes observaron el mismo modus operandi. En el coche encontraron los efectos que acababan de robar de un a vivienda y también hallaron pruebas en su vivienda en Colunga.