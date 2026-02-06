Los buenos y «felices» datos demográficos de Asturias en 2025: el mayor repunte de natalidad en 17 años y el de más bodas desde 2013

Asturias puede considerar que 2025 ha sido un buen año en términos demográficos, sobre todo conocida la tendencia de la comunidad autónoma, acumulando un largo periodo de caída de la natalidad y pérdida de habitantes en el balance vegetativo (nacimientos menos fallecimientos). Ha sido un buen... y feliz año, porque el Principado registró en 2025 la cifra más alta de enlaces matrimoniales desde 2013.

En trazo grueso puede afirmarse que Asturias viene sufriendo un descenso de nacimientos casi continuado desde 2008. En aquel año, el Principado asentó 8.221 niños y niñas nacidos, recuperándose de otro tramo descendente de alumbramientos que venía desde 1990 y que quebró su tendencia en 1998. Desde aquellos más de 8.000 bebés, las estadísticas anuales han ido recortando la cifra, salvo algunas alteraciones ciertos años, con leves recuperaciones (de menos de 20 nacimientos) que al año siguiente terminaban pulverizadas por otra nueva bajada.

Así sucedió, por ejemplo, en 2011, cuando se mejoró en 19 los nacimientos del año anterior, o en 2021, con 14 más que en los 12 meses precedentes. Desde 2008, la caída de la natalidad ha ido casi en picado: los 8.221 nacimientos de ese año se redujeron a menos de 5.000 a partir de 2020.

Sin embargo, el cierre del ejercicio de 2025 arroja el indicio de un posible cambio de tendencia: la esperanza de que la curva descendente comience a enfilar una senda de recuperación. En 2025 se registraron 4.675 nacimientos, 140 más que en 2024. Eso representa un incremento del 3,08%, un porcentaje lo bastante significativo como para no ser considerado solo una mera fluctuación estadística, si bien es cierto que el Principado se halla en mínimos históricos de natalidad: cualquier mejora, por leve que sea, será representativa.

Donde apenas ha variado la estadística es en las defunciones. En 2025 se registraron 102 más que el año anterior. Han sido 13.211 fallecimientos, pero la cifra de decesos anuales en el Principado lleva moviéndose en la horquilla de los 12.000 o 13.000 desde principios de siglo. No obstante, es un dato sensiblemente menor que la cifra récord de 2020, con 14.550 fallecimientos, pandemia de coronavirus mediante.

Con esta estadística, Asturias ofrece números rojos en el crecimiento vegetativo de manera reiterada. La pérdida de habitantes por la mayor cifra de fallecidos que de nacidos quedó en 2025 en 8.536, inferior a la de 2024; con todo, de las más altas en lo que va de siglo XXI.

En los datos demográficos también destaca de manera llamativa el alto número de enlaces matrimoniales celebrados en Asturias en 2025, con 3.867 uniones. Se trata de la cifra más alta desde 2013. Asturias venía históricamente registrando entre 4.000 y 5.000 uniones. Desde aquel año, el dato siempre ha estado por debajo de las 4.000. El mínimo se alcanzó el año de la pandemia (1.807 enlaces).

Por último, otro dato relevante. En 2025 se celebró el mayor número hasta la fecha de matrimonios entre personas del mismo sexo, con 112 bodas. Se trata de la cifra más alta desde que se reguló este matrimonio. En 2005, primer año en que pudieron celebrarse, se registraron 31 uniones.